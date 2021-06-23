云顶之弈11.13六圣光阵容怎么玩 六圣光阵容出什么装备

2021-06-24 16:55:53 来源：91单机游戏 编辑：小蚂蚁

云顶之弈11.13版本在具体的角色上面进行了改动，不少玩圣光的小伙伴不知道这个阵容还能不能玩，今天小编就为大家带来的是云顶之弈11.13版本六圣光阵容玩法指南，希望能够帮助大家。

11.13版本圣光被削还依旧强势吗? 答案是肯定的。

宝石，增加了出始蓝使得技能放的更快

芮尔，削弱一星至两星的护盾值

拉克丝，削弱1星到2星护盾值，但影响不大

圣光从90法强加到了100法强，不要小看这10点的法强!

圣光每死一个，队友都会属性平摊到队友身上，每死一个圣光有圣光都会增强

场上剩圣光人数。

每死一个圣光都有全面的固定60属性加成

如果场上还剩下最后一个圣光的时候法强能高达500至600

火男技能会给敌人们被降低40/50/70%的魔法抗性

无回蓝装备情况下每2.5秒释放一个技能每次放一个技能，都不会放到有技能效果的敌人身上，技能效果维持12秒。

综上所述，

火男技能法穿40/50/70%每次放一个技能都可以穿透12秒，配合大眼的大招可以打出爆炸效果。

运营思路

阵容主C是大眼，副C光辉，凑成6圣光2游侠2骑士羁绊

优先抢眼泪，青龙刀是必备的，能让大眼快速启动!前期如果抢不到眼泪的话，建立吃波连败抢装备。

前期阵容(4级)

阳光女孩，剑魔，球女，维鲁斯，

有火男建立上火男替维鲁斯下场，球女前期伤害很可观。

中期阵容(6级)

潘森带上芮尔装备，进行过渡

成型站位

以上就是91小编为各位小伙伴带来的云顶之弈11.13六圣光阵容怎么玩全部内容了，更多精彩攻略讯尽在91单机。