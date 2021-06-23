云顶之弈S5赌波比怎么玩 赌波比阵容怎么玩

云顶之弈S511.13版本波比进行了很大的加强，在游戏中我们怎么去玩好呢，那么在游戏中赌波比装备要怎么给呢?下面我们一起去看看吧。
首先我们先了解一下波比这个英雄，波比的技能是对相距最远的敌人扔出她的小圆盾，造成魔法伤害，随后小圆盾会弹回，为波比提供一定的护盾值。在11.13版本中，波比的法力值：40/80→30/70，技能的伤害：150/250/350→150/250/400，技能的护盾值：250/350/450→250/375/525，这些都是不小的加强，而波比作为一费卡，拥有骑士和小恶魔两个羁绊，而要作为主C的话，搭配骑士会更好一些。
赌波比阵容所需英雄
波比、女坦、锤石、泰坦、宝石、盖伦、芮尔和贾克斯。这套阵容中，有6骑士，可以格挡80伤害，同时还有3铁甲卫士，这个可以为所有队友提供90的护甲，所以阵容的整体坦度会非常高，而且在天使削弱之后，这套阵容也就有轻语的阵容才打得动了。
赌波比阵容所需装备
波比作为主C，所以他的装备尤为关键，首先是黑离子火花，其次是黑泰坦，这两个是必备的，这两件可以让波比的伤害最大化，第三件我们可以视情况而定，如果有多余的黑/白离子火花，黑/白泰坦都可以，不过小精灵觉得，有重骑兵的转职是最好的，这样还可以让波比有伤害减免效果，这个装备搭配是不是很熟悉?和人马的装备是差不多的。
赌波比阵容的站位分析
这套阵容，因为几乎是全员坦克，所以在站位方面，我们也不需要太过于调整，但有一点要特别注意，波比不能放第一排，放第一排的话，有可能会让他吃到第一波伤害，而武器作为副C，我们可以把他和波比一起放在第二排，其他英雄可以把两个C位围起来，或者分开站，避免被提莫这种有群体AOE的英雄打出爆炸输出。
赌波比阵容的运营分析
因为这套阵容对于波比装备的要求非常高，所以第一波我们可以打连败，这样不仅可以拿到我们想要的装备，而且经济也会比较稳定，然后我们就可以先凑出4骑士，让波比带上装备继续过渡，然后到达5人口的时候，我们就要利用利息去慢慢找出三星波比了，而到了4-1的时候如果波比还没有三星，我们就要强D出来，不然质量不够，后面血量就会止不住了。
在波比三星之后，我们就可以继续存钱上人口了，然后慢慢找出6骑士阵容，值得一提的是，到了7人口的时候，我们就要再次D一波质量，至少保证有4骑士+3铁甲，同时场上的英雄最好也都有两星，这样我们才能继续上人口，到8人口的时候，找出盖伦或者诺手，凑出完整阵容，因为波比的技能会弹射到最远处的敌人，所以还是比较好处理对手的后排的，另外在有黑离子火花和黑泰坦的情况下，波比对于前排的威胁也会比较大。
这套阵容会比较怕有轻语的打成秘术游侠，同时对于有轻语的德莱文也不是很好打，但对于其他阵容来说，还是比较好打的。以上就是小精灵为大家介绍的，关于赌波比的玩法了
以上就是91小编为各位小伙伴带来的云顶之弈S5赌波比怎么玩全部内容了，更多精彩攻略讯尽在91单机。
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