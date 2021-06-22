盗贼之海加勒比海盗传奇故事第一章盗贼生涯怎么完成

盗贼之海加勒比海是游戏中全新更新的一个故事线，我们可以获得非常多的奖励,那么盗贼之海加勒比海盗传奇故事第一章盗贼生涯流程是什么？下面一起来看看盗贼之海加勒比海盗传奇故事第一章盗贼生涯流程攻略
在这里插完任务后，贸易战附近会出现一个会发绿光的门(爱是一道光，如此美妙)。如果没有就需要死一次，去摆渡船上，复活回来就显示了。
从这道门进去之后，第一章传奇故事正式开启~进去之后会有一段剧情，船不能操控，这是正常的，剧情走完之后就能控制船了。
剧情到此处黑屏之后，船就能操控了，然后把船开到岛边，往前开就可以。
上岛之后从这里进去，顺着这条路走有个火堆，要先取灵魂火。
在这里取火，取完火后点亮门前两个骷髅旁边的灯。
门开后沿着路继续走，在这里要点亮三盏灯。
第一个
第二个
第三个在左边小路的破船里
之后沿着路走道里面，从一个水门进到山洞里拿到桨柄。此处注意不能切换武器或者装备，不然桨柄会掉地上不好找。
拿到桨柄之后沿着路继续走，走到门口把桨柄装上去。
接下来进来之后要点两个灯
第一个
然后推锚拉起滑轮去点第二个
第二个
之后路过一个金山，这谁看了不想掏一手。
继续走，来到一个断桥，这里只能跳刀跳过去。
下图此处也只能跳刀跳过去，然后就可以开心的玩滑梯了
做完滑梯来到重点部分，此处注意一定要按照顺序做，不然会影响成就解锁。
点燃火盆，开门。
从这个船边上去
顺着桅杆来到另外一边
从此处跳刀过去，这里要注意跳刀的时候，视野往上面看一点。
然后用滑轮上去
通过滑轮控制两个平移木板的位置，要记住这个位置，执念之渴成就的食谱就在这边。
从木板上跳到这里，里面就是食谱。
但是不急，我们此时要先拿到船长的头骨，到这里用刀砍一下绳子，笼子就掉下去了。
开笼子需要钥匙。
钥匙在酒馆的吊灯上，从这里放吊灯下来。
拿走船长的头骨，来到酒馆出门右边的小屋里。
把桌子的蜡烛点亮后，把刚刚在平移木板找到的食谱放酒杯里。
之后其中一个骷髅的头会消失，把船长的头放上去，这时提示需要参战费。
这时要先沿着金币挖出可怜的道吉
然后回到下棋小屋的门口挖出来道吉的宝藏，带回来给道吉，他就会把钥匙给你，打开箱子，里面就是参战费。
把参战费放到桌子上，等他们下完棋后，会给一把钥匙，拿着钥匙去刚刚用滑索升降木板的地方，把锁着的门打开。
然后拿起他的头骨，到灯塔上。
把他的头放到这个尸体上
然后爬上去用灯笼点亮火盆。
转动火盆方向把远处的三个篝火点亮
点亮之后摆渡人会开着他的摆渡船过来，杰克船长就在他的船上。
然后拿着船长的头骨，他把钥匙咬在嘴里了，把他的头放在红色船门口的尸体上，他会自己开门。
然后拿起船长的头放在地图桌边的尸体上，他会给你一把钥匙，用钥匙把他背后的门打开。
开门后，后面有个小船，把小船放下去，现在就可以划去摆渡船上解救杰克船长了。要划到摆渡船后面，把小船挂上去才能上船。
到二舱移动石棺盖，点亮后面的灯笼，门就会开，然后去底舱，就能释放杰克船长~。
等杰克船长磨磨唧唧的来到甲板之后，触发打炮打怪剧情，二舱的桶里有炮弹和食物。
然后就是一直开炮打船，打怪，打船，打怪，再看杰克船长出(逗)色(比)的刀技。
最后打完之后，第一章故事就全部结束，摆渡人下面的门会打开，出去之后就回到船上了，然后开船开一会就重新回到冒险的大海了!
以上就是91小编为各位小伙伴带来的盗贼之海加勒比海盗传奇故事第一章盗贼生涯怎么完成全部内容了，更多精彩攻略讯尽在91单机。
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