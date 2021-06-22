​魔兽世界9.1困难索莉亚怎么打 索莉亚技能是什么

2021-06-22 18:06:58 来源：91单机游戏 编辑：小蚂蚁

魔兽世界9.1帷纱集市困难索莉亚打起来还是非常难的，在游戏中我们想去打掉他还是需要点技巧和配合的，想了解帷纱集市困难索莉亚打法的朋友可以参考，希望能帮到大家。

困难索莉亚攻略

索·莉亚：前两次撞坍缩之星的玩家会被额外施加星之脆弱的debuff，建议前两撞最好是能让坦克撞一下，自保强的玩家再撞一下。

并且玩家受到坍缩之星伤害的时候，坍缩之星还会对玩家施加吸引效果。也就是说坦克一定要把boss拉到远离坍缩之星的位置。

P2阶段的圣物，一定要一次性穿掉，如果没穿掉的话，所有圣物都会重新复活，多次尝试还没穿掉就会导致灭团。

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