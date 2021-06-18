腐烂国度2巨霸版V25更新了什么 V25版本有哪些改动

腐烂国度2巨霸版25.0版本这次有非常多的技能进行了改动，在游戏中我们有哪些改动是比较好，下面带来最新的特殊社区技能效果，供各位玩家们参考。
25.0版本全特殊社区技能效果汇总
缝纫→+1最多物品叠加(社区)，+10生命值上限(社区)
地衣学 每天医疗物资+2回收 ’+2建材每天，+25零件每天
卫生学→+50%抗感染能力(社区)+10生命值上限(社区)
睡眠心理学 ‘+2床位，→→+4士气(社区)
冲泡咖啡 咖啡加成，-25%疲劳程度(社区)
体育豆知识 +20最大体力，+100%体质心智经验，+100%格斗经验值获得速率
音乐 +100%地位分，每天影响力+25，→→+2士气(社区)
花道 每天影响力+10→→+2士气(社区)
文学 +6士气，+100%全技能经验
绘画 每天影响力+25→→+2士气(社区)
商务款 +10%影响力 ，每天影响力+35
政治学 +100%地位分，每天影响力+25
扑克脸 ‘+20最大耐力，+10%已获得影响力
交际能力 +100%地位分，+10%影响力
法律 +10%影响力
自荐 +100%地位分
玩家 +10%影响力
极客豆知识 +6士气，+50%全技能经验
电影豆知识 +6士气，+50%全技能经验
电视豆琐事 +6士气，+50%全技能经验
钓鱼 每天食物+2
狡辩 +10士气
到处放屁 ‘+10士气
喜剧 +100%地位分→→+2士气(社区)
设计 +50%设施运作速度，+50%建造速度
隔音技术 ‘’-→→-4丧尸威胁
调酒师 酿酒加成，+2士气(社区)
购物 ‘+50搜查速度，+25每日零件
刺青 +10%影响力
演技 +100%地位分，影响力+10%
理发业 +10%影响力
驾驶 +100%车辆燃油效率/+50%车辆耐久/+50%车辆运作静音
动物知识 无
文爱 每日影响力+5
以上就是91小编为各位小伙伴带来的腐烂国度2巨霸版V25更新了什么全部内容了，更多精彩攻略讯尽在91单机。
漫野奇谭戈尔贡是游戏中一个比较难打的异怪，这个异怪在游戏中还是比较好打的，玩家可以选择先攻击再移动的方法去打这个异怪，而且远程攻击消耗的行动力也是比较小的。漫野奇谭戈尔贡怎么打戈尔贡是比较早期的异怪而且这个异怪也是唯一的高级远程，可以先攻击再移动，远程攻击只消耗一点行动力。玩家可以选择使用远程打一次
永劫无间游戏中的武器是有克制关系的，玩家可以利用好武器之间的克制关系去更快更好更方便的去击败敌人，新手也可以根据武器的克制关系去战胜更强大的敌人。永劫无间武器克制详解普通攻击会被蓝色霸体招式克制，蓝色霸体招式会被振刀克制，而振刀则会被普通攻击克制。普通攻击和蓝色霸体招式都很好理解，而振刀通俗点讲就是
最后的咒语手弩是游戏中的一种武器之一，手弩的特点与其他武器相比拥有连续攻击，不同的武器都拥有自身的特点，下面91小编带来最后的咒语手弩怎么样。最后的咒语手弩怎么样升级属性推荐：连续攻击>命中(25以内)蔓延(蔓延3以内)>爆击(30以内)>蔓延伤害(100以内)>远程伤害=伤
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咒术师学院城堡学校房间的作用是非常大的，学校房间安排好了会带给游戏很多很大的收益，很多玩家都对于学校房间的安排都是云里雾里的，下面91小编带来咒术师学院城堡学校房间安排方法。咒术师学院城堡房间安排心得医务室和咨询室尽量都放在一楼，这样潜在的受害者就不存在了。怪物必须经过他们，就像大多数老师一样，他们
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魔兽世界9.1盟约新套装可以说是非常好看的一个套装了，不过大家不知道现在套装的幻化样子，想了解9.1盟约新套装的朋友可以参考，希望能帮到大家。9.1盟约新套装幻化温西尔(温西尔目前可以看到2套幻化)通灵领主格里恩法夜以上就是91小编为各位小伙伴带来的魔兽世界9.1盟约全部内容了，更多精彩攻略讯尽在9