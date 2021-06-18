2021-06-18 16:22:38 来源：91单机游戏 编辑：兔兔

漫野奇谭戈尔贡是游戏中一个比较难打的异怪，这个异怪在游戏中还是比较好打的，玩家可以选择先攻击再移动的方法去打这个异怪，而且远程攻击消耗的行动力也是比较小的。

漫野奇谭戈尔贡怎么打

戈尔贡是比较早期的异怪而且这个异怪也是唯一的高级远程，可以先攻击再移动，远程攻击只消耗一点行动力。

玩家可以选择使用远程打一次然后近战打一次的方法去挑战。

很多玩家都疑问为什么可以把人禁锢住，因为远程攻击是可以禁锢住人的。在将人击杀时有特殊规则，会让人出现石化变形而不是残疾。