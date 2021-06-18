永劫无间武器克制关系

2021-06-18 16:10:19 来源：91单机游戏 编辑：兔兔

永劫无间游戏中的武器是有克制关系的，玩家可以利用好武器之间的克制关系去更快更好更方便的去击败敌人，新手也可以根据武器的克制关系去战胜更强大的敌人。

永劫无间武器克制详解

普通攻击会被蓝色霸体招式克制，蓝色霸体招式会被振刀克制，而振刀则会被普通攻击克制。

普通攻击和蓝色霸体招式都很好理解，而振刀通俗点讲就是格挡反制，需要明确的是振刀只针对蓝色霸体招式，所以需要看清楚对方的招式，再合理的去使用。

反制长剑一定要持续近身压制，避免被长剑拉开距离白嫖。长剑的打断力和基础伤害都比较低，在拼血时很难占得上风。

另外长剑的右键很容易弹，在目押到蓝光时一定要迅速准备振刀。

反制太刀最简单的办法就是叫兄弟，太刀在混战的表现很差，很容易被乱刀砍死。单人应对太刀建议拖慢太刀的节奏，用长剑就拉开距离靠剑气削血，用阔刀就先防御太刀先手，主打后手反攻。不要给太刀一波秒杀的机会。新手看到太刀蓄力百裂斩时建议拉开距离，不要想打断或是振刀。

新手阔刀很喜欢左键乱砍，找机会在对方第二下轻击时振刀就能轻松破解。

如果对方比较老练，只用第一下普攻蹭血。就建议发挥自身武器的特性扬长避短，长剑就多拉距离用剑气削血，太刀多利用自己的攻速与爆发优势一套带走，或是慢慢用百裂斩的距离优势磨血。