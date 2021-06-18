最后的咒语手弩好用吗

2021-06-18 15:59:31 来源：91单机游戏 编辑：兔兔

最后的咒语手弩是游戏中的一种武器之一，手弩的特点与其他武器相比拥有连续攻击，不同的武器都拥有自身的特点，下面91小编带来最后的咒语手弩怎么样。

最后的咒语手弩怎么样

升级属性推荐：连续攻击>命中(25以内)蔓延(蔓延3以内)>爆击(30以内)>蔓延伤害(100以内)>远程伤害=伤害=蔓延(蔓延3以后)=射程(射程3以内)

主要建构在手弩的两招都吃连续攻击，以及蔓延的影响，装备附加能力优先选择连续攻击增加以及补蔓延，这些升级较难取得，然后最好就是两把武器都拿有一把自带连续+2的手弩或一把改为蔓延+2，然后两个副手都随便抓一个高等盾，基本上这只角色就半无敌了。

其中一只，忘记拍被遮住的属性，不过这只双盾牌，护甲2XX 格档忘了，反正被打也不会出事，然后这个连续7直接把天启王一回合射爆，守城也是随便守，如果不是脚残一人两路都是轻轻鬆鬆，每回合3/4行动就可以把出多怪的那一路直接打穿，也还不是最强型态，可以看到装备颜色属性是有够烂，裤子也白色的。

基本上双手弩主要是为了补足燃烧一回合只能放一次的问题，然后还有手弩基底本身附加的+2连续跟蔓延，这些其他武器不好补。