咒术师学院前期房间怎么铺

2021-06-18 15:46:55 来源：91单机游戏 编辑：兔兔

咒术师学院前期房间的铺设对于新手玩家来说是比较难的，前期房间的铺设对于后期的游戏玩法影响是很大的，玩家可以选择通过升级一个技能去多多的拿荣誉，下面91小编带来咒术师学院前期房间怎么铺。

咒术师学院前期房间铺设心得

满足需求的多铺，教学建筑都叠，优先只优先一个就可以了。

前期先尽量多的去拿荣誉，所以可以选择先升一个技能，推荐奥数的元素建筑设置和暗影的刺客有学习加成比较合适快速学满。

最难弄的资讯哈市钱，开始先可以不用管，但是可以把宿舍和食堂改成付费以备不时之需。