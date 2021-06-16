咒术师学院城堡学校房间怎么安排？

2021-06-18 15:39:36 来源：91单机游戏 编辑：兔兔

咒术师学院城堡学校房间的作用是非常大的，学校房间安排好了会带给游戏很多很大的收益，很多玩家都对于学校房间的安排都是云里雾里的，下面91小编带来咒术师学院城堡学校房间安排方法。

咒术师学院城堡房间安排心得

医务室和咨询室尽量都放在一楼，这样潜在的受害者就不存在了。怪物必须经过他们，就像大多数老师一样，他们是不朽的。如果发生入侵，及时招募所有学生，以限制伤亡。

奖杯室最佳位置是放在宿舍或者是餐厅附近的房间，优先放置组件架、水晶、星盘、奖杯板和神秘图案。对于教师室，放置仪式组件、头骨、咖啡、心理水晶或魔法帽。

把中心位置留给大学基地，在高处建造任何楼梯，都连接到所有顶部或者底部楼层，即使它们没有连接。你可以很好地在你的大学里建立传送带。

传送是瞬时的，不会因事故而在楼层之间受阻。

带楼梯(庭院或餐厅)的双层房间允许连接放置该房间的两个柱的所有楼层。因此，请毫不犹豫地以对角线方式构建，并最大限度地阻止水平、长且容易发生事故/愚蠢/路径查找问题的路径。

角色总是有一个等距的路径查找，水平移动，然后垂直移动，使房间的水平链接在速度方面适得其反，小心别让你的老师卡住。