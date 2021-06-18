魔兽世界9.1希尔瓦娜斯橙弓怎么升级

2021-06-16 14:24:39 来源：91单机游戏 编辑：小蚂蚁

魔兽世界9.1中希尔瓦娜斯橙弓就非常夺人眼球了，我们在获得之后可以直接进行升级，不过升级难度还是非常大的，这里小编就给大家详细介绍一下怎么去升级希尔瓦娜斯的橙弓，希望能帮到大家。

9.1希尔瓦娜斯橙弓升级

这个橙弓会在任意难度的希瓦身上掉落。分别是220，233，246，259四个装等。

如果你掉了220.233的橙弓，在你打败H或者M难度的希瓦后，希瓦还有概率掉落橙弓升级物品。

让你可以把橙弓升级到H或者M难度。

目前不知道掉率就是了。

橙弓和其它橙装装备不冲突!!!!!!

以上就是91小编为各位小伙伴带来的魔兽世界9.1希尔瓦娜斯橙弓怎么升级全部内容了，更多精彩攻略讯尽在91单机。