魔兽世界9.1原型阿奎隆怎么抓 原型阿奎隆在哪里

魔兽世界9.1原型阿奎隆宝宝是一个非常好用的宠物了，猎人们错过了就没有办法再抓了，所以不知道怎么去获得的小伙伴，可以参考，希望能帮到大家。
亲测了一个错过就无法在抓获的宠物，模型和格里恩盟约飞行坐骑相同~废话不多说上图。
宠物类型：机械 宠物专精：狡诈 技能：主人召唤 撕咬 急奔 防御矩阵(1分钟主动减伤50%)
外观和格里恩的其中一款飞行坐骑相同
宠物的体型很大，看着就很爽，尤其是遮挡小怪的时候，那叫一个爽!比裂蹄牛有过之而无不及。
抓此宠物需要2个条件：
1需要学会抓机械宠物(可通过拍卖行购买，或者工程在7.0做图纸—机械联结烙印矩阵);
2集市开门任务时碰到，做过任务切出位面将无法碰到(PTR测试服已实测).;
具体任务和地点如下图：
任务为新5人本副本[塔扎维什，帷纱集市]开门任务中的一步，需要去击杀这个可以被抓的宠物，如果击杀了完成这个任务，就会切出任务位面，将无法返回该位面抓取宠物。
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