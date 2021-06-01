魔兽世界怀旧服燃烧的远征怎么赚钱

魔兽世界TBC版本是主要也是可以带小号来赚钱，不过防骑在这个版本中也是比较赚钱的，那么魔兽世界燃烧的远征怀旧服哪个职业最赚钱?下面就给大家带来魔兽世界tbc燃烧的远征怀旧服最挣钱职业介绍。
魔兽世界tbc燃烧的远征怀旧服最挣钱职业介绍
现在魔兽世界怀旧服的新版本，燃烧的远征正在测试中，相信不久的将来就会和大家见面了。那么在即将到来的燃烧的远征版本中，你首发哪个职业最吸金，最能赚钱。
有人说是法师，法师可以从影牙，血色，玛拉顿，斯坦索姆，破碎一直带到满级，而且对装备也没有要求。但是别忘了，破碎的bug到时候应该会修复的，这样法师就少了一个赚钱项目，而法师最擅长的各个副本，影牙，血色，斯坦索姆等等，都会迎来一个强力的对手，骑士。法师的江湖地位在燃烧的远征会下降不少。
防骑就太简单了，可以带法师带的任何副本而且更安全，更效率，只要去刷破碎大厅的巨人雕像格挡回血就行了。基本不会翻车，如果说法师是带小号的手动挡，那么防骑就是带小号的自动挡，届时法师带刷副本肯定会降价不少的。
也有人说是小德，因为小德学了终极飞行形态之后就能顺发飞行280速度，野外双采效率无敌，可是小德的终极飞行状态任务在第一阶段是没有的，最快也要到2.1版本才会有。而最赚钱的版本肯定是2.0，这个时候金币消耗量最大，每个人都要6000G学大鸟飞行，不少人还要买4个巨无霸背包，需要4000G，也就是说每个人基本上一满级就需要最低1万G马上消费掉。所以我们想赚钱就紧盯着2.0版本，那么小德的顺发飞行野外优势荡然无存。
也有人说是猎人，因为猎人dps无敌，既能双采，野外也是永动机刷各种元素微粒，还能在部分副本里进行反复采药。但是猎人的缺点是不能潜行。这样来说在副本里双采开箱子最爽的职业就是潜行者了。
如果你不打团本的话，只单刷，那么副本外最好的职业就是猎人，副本内最好的职业就是潜行者，带小号最赚钱的就是防骑。小德因为版本原因，野外不如猎人，副本内不如潜行者。而法师的代刷江湖地位直接被更快速更安全的防骑取代。
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