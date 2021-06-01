魔兽世界怀旧服TBC防骑天赋怎么加

2021-06-01 15:59:41 来源：91单机游戏 编辑：小蚂蚁

魔兽世界怀旧服TBC防骑在全新版本中天赋加点还是有一些区别的，主要针对副本来说这里小编就给大家来介绍一下，想了解怀旧服TBC防骑天赋加点的朋友可以参考，希望能帮到大家。

怀旧服TBC防骑天赋加点

实际上可行的天赋点法数不胜数，不同场合需要的天赋也不同。

比如你可以这样点出一套5H、团本都能用的万金油天赋。

万金油天赋

也可以点出这样一套仇恨向毒瘤天赋。

− 毒瘤天赋 ...

甚至可以出一套......

− “不要告诉团长是我教你这么点的”系列天赋 ...

故此处只给出不建议点，或者不建议放弃的天赋。

强化虔诚光环：不建议点。如果你在25人团里连NQ的强化虔诚光环都吃不到的话，还是换个团或者AFK吧。

神圣智慧：不建议点。增加10%智力看起来很美好。但是FQ抗团本不会缺蓝，抗五人本大可以通过卸甲、露背、风筝时主动挨打等方式来平衡自己与治疗的蓝量，使得小队续航最大化。故不建议点。

强化正义圣印：不建议点。天赋是好天赋，就是防御系至少需要41点，惩戒系至少需要10点，神圣系最多10点天赋。考虑到神圣系第一层天赋都是鸡肋，不建议点。

预知：不建议放弃。因为防骑的配装本质是围绕着490防等的免暴线与102.4%四维的免碾线进行属性转换，多余的防等可以通过配装转化为血甲招闪法伤，20防等就与72点耐力等价。如果不点或者少点预知?我不知道你留着这几点天赋是要干嘛......

这次关于魔兽世界怀旧服TBC防骑天赋怎么加的相关内容结束了，想了解更多软件游戏，请继续关注91单机吧！