魔兽世界怀旧服TBC防骑卡拉赞怎么打

魔兽世界怀旧服燃烧的远征防骑的卡拉赞还是需要有一些技巧来进行拉怪的，我们在游戏中有一些防骑不知道KLZ怎么去拉怪，想了解怀旧服TBC防骑卡拉赞攻略的朋友可以参考，希望能帮到大家。
注意：所有团本BOSS战中(除非数据库中明确说明BOSS攻击不会碾压)，神盾为第一优先级技能。若多个技能GCD冲突，神盾永远需要第一个被按下。
整个KLZ的小怪没什么难点，打两次就熟能生巧了。
有人可能会觉得BOSS攻略太简单，连技能都没有：因为没有提到的BOSS技能根本不值一提，或者轮不到坦克来操心，你不知道技能闭着眼睛也能打。
1号猎手阿图门
站桩BOSS。
这个BOSS没什么难度，驱邪的CD留着给BOSS的冲锋就可以的，不过这个boss可能会有BUG，在冲锋结束的时候有时会清除仇恨这个时候就要特别注意一下了。
2号莫罗斯
站桩BOSS。
把BOSS的治疗小弟控在原地，其余的小弟和BOSS拉一起A了。
3号贞洁圣女
理论上BOSS的奉献技能会定期沉默范围内的玩家，实际上沉默时间短到可以忽略不计，站桩BOSS。
4号歌剧院
小红帽：站桩BOSS。罗密欧与朱丽叶：站桩BOSS。绿野仙踪：P1划水，P2站桩BOSS。
5号馆长
非唤醒期间只受10%的伤害，唤醒期间不打人。
这里防骑不是很好拉，要注意一下，熊T也有些弱势，最优的还是防战来拉BOSS。
防骑拉好小球即可。
6号邪蹄
站桩BOSS。
BOSS本体或精英小鬼随便拉一个都行，普通小鬼不需要拉，交给术士读种子处理。
7号埃兰
BOSS没仇恨，切奶或者划水吧。3只水元素，术士放逐一只，恐惧一只，剩下一只就让另一个T拉好了：谁让他们没法切奶呢?
8号国际象棋
随便控个怪，走到敌方国王旁边把能点的技能挨个点一遍，点个十几次就结束了。
9号王子
站桩BOSS。
P1王子攻击很低，需要打智慧审判回蓝;
P2王子双持伤害极高，蓝量不再是问题，打十字军审判增加仇恨;
P3王子攻击介于P1P2之间，审判随意。
虚空幽龙
如果没蓝了，可以去挡一下绿光，马上放掉，就满蓝了。
planA：每次P1由一个坦克与一个其他职业挡红光。FQ只要挡好红光，然后站桩即可。唯一需要担心的是BOSS会不会把挡红光的其他职业秒掉。
planB：每次P1由一个坦克挡红光。
如果一直挡红光不放，坦克血量会在P1结束前时降低到3K-4K，必死无疑。故需要挡一会儿，走开，在红光buff消失前，再挡红光，如此反复，避免自己血量下降过快。但是这样又衍生出一个新的问题：放手期间可能拉不住挡蓝光的DPS的仇恨，BOSS转头把挡蓝光的DPS咬死，灭团。故此处推荐FQ挡第一次P1的红光，起手全力建立仇恨，第二次P1的红光由其他T来接。
夜之魇
让萨满插个战栗解恐惧，然后就是个站桩BOSS了。龙下地时会清除仇恨，需要留好驱邪和审判的CD，方便一下地就迅速建立仇恨。
这次关于魔兽世界怀旧服TBC防骑卡拉赞怎么打的相关内容结束了，想了解更多软件游戏，请继续关注91单机吧！
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