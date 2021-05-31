魔兽世界怀旧服TBC防骑5H怎么拉怪

魔兽世界怀旧服燃烧的远征防骑在游戏中也是非常强势的一个坦克职业了，在TBC版本中5H防骑尝尝也是作为主坦来刷的，不知道怀旧服TBC防骑5H打法的朋友可以参考一下，希望能帮到大家。
此处不再赘述5H怪物的具体攻击数值，
从B测的数据来看，H围栏的怪物在攻击上面比官方服务器高了一倍。
各位防骑可以在开服之后自行测试，基本原则无非是怪弱则A，怪强则控而已。
仅给出可能灭团，需要特意关注的地方。
地狱火堡垒：地狱火城墙
小怪基本都是近战，可以A。
BOSS很弱，都是木桩。
白给副本。
建议每日一刷。
地狱火堡垒：鲜血熔炉
小怪需要注意：
我们主要注意影月技师，这个小怪会丢炸弹和地雷。
2号至3号路上的恶魔卫士歼灭者，会击飞清仇恨后追治疗。
其余的都能AAA。
BOSS很弱，都是木桩。
地狱火堡垒：破碎大厅
小怪需要注意：
破碎军团士兵，会召唤小弟，血条比其他怪物厚很多，装备不好的情况下必须安排专人点杀。
除了上面需要点杀的其他都可以拉一波直接A掉
如果能在打完1号之后的1小时内通关，5号BOSS刽子手会掉落15大红+15大蓝+6-9个源生材料。
坦克独吞大红大蓝的概率很高，不知道是不是离怪近先摸到的缘故
建议每日一刷。
盘牙水库：奴隶围栏
小怪需要注意：
龙虾人三人组：绿色龙虾会给T上可叠加5层的减15%的破甲，DPS不够的情况下不要硬抗，制裁集火或者AAA皆可。
1号背叛者门努：
石缚图腾，使周围玩家定身。
火焰新星图腾，施放一段时间后爆炸，造成一个能够秒T的AOE。
堕落新星图腾，被打爆后爆炸，造成一个能够秒T的AOE。
推荐打法为拉着BOSS不停移动来远离图腾的范围，被定身了就给自己自由。
3号夸格米拉：
硬件BOSS，技能和普通难度没区别，但伤害十分夸张。
装备不好的情况下，建议治疗带奶萨，插自然抗图腾和清毒图腾。
也可以在开打前先救出BOSS旁边的NPC，可以给一个人加110自然抗的buff。
盘牙水库：幽暗沼泽
多数小怪都能AAA，不过由于会恐惧、加血，一次不能拉太多。
盘牙水库：蒸汽地窖
1号水术士瑟斯比娅：
两个水元素小弟的平A是AOE伤害，需要术士放逐一只，开爆发秒掉另一只。
BOSS会频繁施放定身和流血debuff，光靠治疗是解不过来的，需要时刻关注一键驱散。
奥金顿：法力陵墓
1号潘德莫努斯：
平A是暗影伤害，不吃护甲减伤，但可以被招架、躲闪、未命中或格挡。
建议穿一身暗抗装，或者干脆启用术士T。
3号节点亲王沙法尔：
会频繁召唤小球，小球一段时间不打掉会变成绷带人。
纯硬件BOSS，DPS不够的话小球和绷带人会越来越多，最后崩盘。
奥金顿：奥金尼地穴
去过一次，机制不明，暂时留白。
奥金顿：赛泰克大厅
1号黑暗编织者塞斯：
每掉25%的血量会召唤四个元素小弟，直接踩奉献群拉的话抗不住，需要DPS自己扛着打掉。
3号利爪之王艾吉斯：
奥爆结束后会有短暂的无敌时间，这段时间里会去追治疗。
需要安排治疗在奥爆结束后自保，等BOSS身上的无敌buff消失后立刻嘲讽。
奥金顿：暗影迷宫
可以一路AAA的白给副本。
30分钟就能A穿而且有5个牌子的白给副本。
建议每日一刷。
风暴要塞：能源舰
2号机械领主卡帕西图斯：
会给小队所有人上电男的极性buff。
分散可破。
3号至4号之间的通道，需要连打三波小怪，是一个难点。
但是打不过的话可以退出通道脱战，下次进去可以接着打。
风暴要塞：禁魔监狱
纯硬件副本。
机制打法和普通难度没区别，
不过装备不行就是过不去罢了。
门口连续刷新的血肉兽可以不打，
把血精灵看守打掉之后等几分钟就会自动消失。
时光之穴：旧希尔斯布莱德丘陵
小怪机制和普通难度没区别，不ADD的话很简单。
3号时空猎手：
纯硬件BOSS。
需要连打三波龙人之后直接打BOSS，没有休息时间。
时光之穴：黑色沼泽
又称18波。
开打前每个人找NPC领一条能单打一波的龙，只打13波的话很轻松。
当然你头铁硬要打18波那就...
奎尔丹纳斯岛：魔导师平台
对阵容要求极高。
DPS必须是法师/盗贼+法师+术士。
几乎全副本的小怪都需要控杀。
2号维萨鲁斯：
平A伤害属性不明，似乎是奥术伤害，但又好像吃护甲减伤。
会定期召唤小球，小球会伤害很高的AOE。
打掉小球的人会获得一个可叠加的“每秒受到300奥术伤害，造成的伤害提高50%”的debuff。
需要安排法师盗贼打小球，然后用冰箱、斗篷解掉。
穿一身奥抗板甲，剩下的小球自己单吃，层数高了无敌解掉
这次关于魔兽世界怀旧服TBC防骑5H怎么拉怪的相关内容结束了，想了解更多软件游戏，请继续关注91单机吧！
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