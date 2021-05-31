DOTA2原子战争花仙子领主怎么玩

2021-05-31 16:54:46 来源：91单机游戏 编辑：小蚂蚁

DOTA2原子战争中的花仙子领主在游戏中是一个很好理财的体系，也是一个非常强势的玩法?下面给大家带来的是DOTA2原子战争花仙子领主体系搭配指南，感兴趣的玩家一起来看一看吧。



原子战争花仙子领主体系搭配指南

花仙子体系

优点：法师等级高，可以理财，还可以搭配其他阵容

缺点：几乎没有

有的时候理财卖出会有undefinded的bug

因此：前期关键偶数回合，拿高等级法师建立优势

可以配一些有法术伤害的T或C

理财!

争议：花仙子到底该不该削弱

蓝猫的优点是能立即飞，缺点是人工智障

术士放小黑后

这个站位能保证几乎给到所有前排控制

小黑分裂箭继承攻击特效，所以晕依然很强

一般池子的花仙子，推荐拿谜团，dp 老鹿，有幻想拿;小y打近战核拿;lion前3拿;沉默必拿;火女有凤凰拿;nec不拿;蓝猫我是必拿

常用套路

1、疯狂的蓝胖子(蓝胖拿凋零、墓碑、震荡波、掘地穿刺、腐朽、奥法鹰隼都是强中强，带上天崩和刷新球，天崩地裂显卡杀手)，tk戴泽同理。这是我最喜欢的套路，有必玩。

2、远程物理dps(带冰龙飞一寸长一寸强、带被动眩晕打的动不了、带火炮月刃妙清全场)

3、屠夫骷髅王拿护身甲盾(有了a可以1v5的存在)

4、猴子领主玩猴(一定要选个戴泽保猴命，戴泽拿猴子猴孙打三号位，基本等于不死之身还能保猴命)

5、刷新a帐剑圣

以上就是DOTA2原子战争花仙子领主怎么玩全部内容分享啦，小伙伴们可以通过以上方法来进行操作，希望对大家有所帮助。