DOTA2原子战争肉核哪些技能厉害

2021-05-31 16:42:41 来源：91单机游戏 编辑：小蚂蚁

DOTA2原子战争中的肉核中有几个比较强势的技能，其中狂战士之血和腐烂就是非常好用的技能，那么在原子战争肉核我们选什么技能呢？下面给大家带来的是DOTA2原子战争肉核强力技能汇总，一起来看吧。

DOTA2原子战争肉核强力技能汇总

T1 护身甲盾正面百分之50的减伤，侧面百分之25的减伤，只不过是减少了百分之20的移动速度而已。买到就是赚到，心动不如行动呀。

T1 钢背后毛背面伤害减少48，侧面35，正面22，如果和护身甲盾搭配呢???正面减少72的伤害。就离谱呀，这就是为什么射核只有小黑和美杜莎的缘故了，大多数射手真打不过成型的肉核呀。

最核心了肉核的肉体现出来了，那么我们肉还不够，还要有输出，这就是叫做又肉又有输出，

腐烂，每秒175站着不动让你打，看看你先打死我，还是我恶心死你。如果出A杖每秒300点伤害。可啪~

狂战士之血，一个技能给我们肉核最多加310点攻速。这就白给两个银月了?生命回复还最多增加百分之95离谱离谱。输出还不够，你还要在增加我的肉度，

反击螺旋;受到攻击时百分之26的几率反击180点纯粹伤害，还额外加上1倍力量。180的纯粹伤害你还嫌不够，还给我一倍力量，信不信我分分钟给你叠个500力量，反死你!

大体上肉核最强的一些小技能就是这些了，剩下的模型大招里面最好的只有尸王和骷髅王了，毕竟人家有复活嘛。而且尸王大招还加额外的力量属性

以上就是DOTA2原子战争肉核哪些技能厉害全部内容分享啦，小伙伴们可以通过以上方法来进行操作，希望对大家有所帮助。