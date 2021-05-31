DOTA2原子战争双核心体系怎么玩

2021-05-31 16:35:05 来源：91单机游戏 编辑：小蚂蚁

DOTA2原子战争这款游戏中双核心体系该怎么玩呢?想必很多玩家不太清楚双核心的具体玩法，下面给大家带来的是DOTA2原子战争双核心体系英雄及阵容搭配攻略。

DOTA2原子战争双核心体系玩法讲解

双核心玩法;顾名思义养两个大哥呗，一个选择射核，一个选择刺客。再来一个前排肉坦和两个打工人。

假设一个阵容; 射核;小黑

小黑被大招让他荣获T1级别射核。大招无视基础护甲，让小黑后期拥有杀穿敌人一切肉核的实力。T1非你莫属，

这个游戏人人都有小黑，小黑打小黑怎么打呢?那当然是加射程了，一寸长一寸强嘛。六个格子 A杖、弩炮、飓风先吃了三个格子还有三个带什么?这就导致小黑保命能力不足，这时候刺客的作用就出来， 小黑怕刺客贴脸一套组合拳带走

刺客;小鱼人

前排;骷髅王

打工人;任意比如 凤凰 双头 冰龙 等等

核心资源只给小黑和小鱼人，剩下前排肉坦，可以考虑给装备，但是基本不会升级。打工哥甚至装备都不配拿，A杖例外，有的打工哥A杖特别强。

资源集中给大哥小黑。大哥起来之后才考虑二哥三哥的问题。

一个游戏最后基本只会养出来2~3个大哥。剩下两个打工人的位置后面肯定是要换成大控的，

以上就是DOTA2原子战争双核心体系怎么玩全部内容分享啦，小伙伴们可以通过以上方法来进行操作，希望对大家有所帮助。