2021-05-31 16:27:55 来源：91单机游戏 编辑：小蚂蚁

怪物猎人崛起3.0轰龙斩斧在游戏中还是非常强力的一个玩法，那么我们在全新的3.0版本中轰龙斩斧怎么玩?下面一起来看怪物猎人崛起3.0轰龙斩斧装备技能搭配指南。

怪物猎人崛起3.0轰龙斩斧怎么搭配

3.0斩斧依旧是轰龙泛用版本之王，不过新加入了很多新武器，也算是多了不少的选择，另外属性斩斧也是各有发挥。

天彗套自动包含 龙气 死逃 逆上 等技能，与零解的相性度还蛮高的，所以天彗套对于斩斧能够相当好的受用，

如果只是简单一玩建议就用轰龙斩斧或者百龙斩斧自由幻化。

斩斧一筋要做的武器就比较多了。

配装1：轰龙斩斧天彗配装

百龙强化攻击

优势 很肉，龙气触发后输出高。缺点 会心低，护石要求高

护石没有这么好的，可用舍弃几级看破

木桩测试 携带力爪护符，喝三药，20攻的花链，触发龙气，持刀剑形态按X剑纵斩：

非暴击140，暴击175 。注意会心只有50

配装2：轰龙斩斧 混搭配装

百龙强化攻击

优点 会心较高，配合猫猫可满会。缺点：输出没有天彗套龙气发动后高。

方案1：速变3S22护石

利刃3可用自行选择为刚刃3。不过轰斩斧的白斩还算是比较长的，利刃用起来手感相当不错的。

另外我这套护石比较好啊，没有这种护石的看方案2

木桩测试，测试条件同上：

非暴击122 暴击171

方案2：低配护石

只需要有两个2级孔的即可，选择你附加技能最好的吧，能附加正在使用的2级技能最好。

以上就是怪物猎人崛起3.0轰龙斩斧怎么搭配全部内容分享啦，小伙伴们可以通过以上方法来进行操作，希望对大家有所帮助。