魔兽RPG大劫主入群礼包码是什么

2021-05-31 16:16:24 来源：91单机游戏 编辑：小蚂蚁

魔兽RPG大劫主这张地图中的入群礼包码可以获得很多免费奖励，那么该怎么领取呢?下面给大家带来的是魔兽RPG大劫主入群礼包码分享，一起来看一看领取教程吧。

大劫主入群礼包码分享

入群礼包：-djz666666

使用教程：

1.进入游戏

2.回车输入“-djz666666”

3.之后即可免费获取入群礼包奖励。

常用快捷键:

【F2】:回城【F3】:练功场[F4】:本命法宝【F5】天赋

【(人物)法宝吞噬【F】(宠物)升级技能【E】(宠物)分解技能【R】(宠物)转移物品常用指令:

-gbpz关闭飘字-kqpz开启飘字-help帮助菜单

完成修行任务，增加本命法宝的数量

【装备】【技能】【天赋】相辅相成，注意搭配可以轻松战胜强大的boss

在【幸运抽取】NPC处，花费金币可以购买宝箱是【装备】和【技能】的重要来源宠物可以快速出售和分解装备和技能书，以换取发育的资源后期生存向的装备和技能是必须的，站得住的英雄才能发挥用武之地。

经典魔兽RPG地图推荐

1、火影忍者羁绊

火影忍者羁绊是指基于魔兽争霸3：冰封王座(由暴雪娱乐公司出品)的多人以通关为目的的自定义地图，最早以忍者村大战的人物模型和技能为蓝本创作，支持6个人同时连线游戏。后来跟随火影忍者的剧情，增加了很多原创的最新火影人物，深受广大玩家的喜爱，影忍者羁绊系列作者为冬冬

2、疾风拂晓

疾风拂晓是指基于魔兽争霸3：冰封王座(由暴雪娱乐公司出品)的多人自定义地图，该地图最新版本是1.70版，最多可支持5人同时在线游戏。列作者为冬冬。

3、幻想群侠传Ⅱ

幻想群侠传Ⅱ是基于《魔兽争霸3：冰封王座》(由暴雪娱乐公司出品)的多人RPG自定义地图。该地图讲述了新一代的英雄们，拿起武器进攻黑山宝宝的基地，把黑山势力完全消灭的故事。

4、仙之侠道

仙之侠道是U9游久网白鸟制作的一款魔兽争霸PRG的武侠类防守地图，游戏适宜人数1-6。

游戏构造了一个幻想和诗意的古装武侠世界，强大的自由加点系统，可以打造属于自己的传奇人物，由古武侠故事里的几大武器系统，比如刀枪棍剑，选择一款属于自己的武器。技能伤害由武器的种类和点数决定，还有多种加点以及选择武器的方法。

5、伏魔战记

伏魔战记是指基于魔兽争霸3：冰封王座(由暴雪娱乐公司出品)的多人RPG自定义地图，支持7个人同时连线游戏。伏魔战记系列作者为中国人sunness。

以上就是魔兽RPG大劫主入群礼包码是什么全部内容分享啦，小伙伴们可以通过以上方法来进行操作，希望对大家有所帮助。