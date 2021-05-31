怪物猎人崛起3.0迅龙大锤带什么装备

2021-05-31 16:09:51 来源：91单机游戏 编辑：小蚂蚁

怪物猎人崛起3.0大锤武器在游戏中还是比较强力给力的，我们在全新的3.0版本中有两套迅龙大锤的配装强度还是非常不错的，一起来看怪物猎人崛起3.0迅龙大锤毕业装选择攻略。



怪物猎人崛起3.0迅龙大锤毕业装选择攻略

迅龙大锤

百龙客制攻击

方案1：非达人艺配装

方案2：达人艺配装

百龙客制攻击(追求满会的可用会心)，护石只有两个2级技能的按图配装，龙气会少一级。

如果你的护石能实现4个2级技能的(必须是包含 攻击 超心 达人艺 的技能)，那么可以用回天彗5件套

以上就是怪物猎人崛起3.0迅龙大锤带什么装备全部内容分享啦，小伙伴们可以通过以上方法来进行操作，希望对大家有所帮助。