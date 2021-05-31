2021-05-31 15:17:56 来源：91单机游戏 编辑：小蚂蚁

怪物猎人崛起3.0中忍者刀在配装方面还是有一些变化的，我们在选择忍者刀的毕业配装的时候不知道怎么去选择的话，大家可以看看小编下面给大家带来的是怪物猎人崛起3.0忍者刀毕业配装搭配攻略。

怪物猎人崛起3.0忍者刀怎么配装

忍者刀天慧套蓝斩达人艺配装

很多人在考虑忍者刀+天慧套的组合，我大概测试了一下，虽然弱特3实属有点浪费技能了，但也不是不能用，至少在肉这一点，混搭配装就比不过天慧套。

使用天慧套的话为了出超心和达人艺，攻击是没有位置出了，护石不好的话，超心也只能出到2级，然后再触发龙气之前，天慧套完全比不上混搭套，而触发龙气后，天慧套(无攻击超心2)和混搭套(攻7超心3)的地面输出持平，伤害都一样的，但空中盾砸天慧套反超了10来点。所以最终对比下来，其实也不是特别拉跨，只要触发了龙气，伤害是持平的，空盾砸还能提升输出，关键是本身肉很多，所以算是能用吧。

配装采用匠2蓝斩方案，钝器方案由于钝器要3级反而还多占一个孔位，输出还没蓝斩高，所以不推荐。匠2蓝斩用1-2个区是没有问题的。

如果有更好的护石能出到超心3那就再好不过了，比如 达人艺2S2之类的。

以上就是怪物猎人崛起3.0忍者刀怎么配装全部内容分享啦，小伙伴们可以通过以上方法来进行操作，希望对大家有所帮助。