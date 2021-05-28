孤岛惊魂6马上就要和大家来进行见了，这次官方已经宣布时间正式的将全平台登录这款游戏啊，下面给大家带来的是孤岛惊魂6最终上线发售时间介绍。
孤岛惊魂6什么时候出
育碧宣布《孤岛惊魂6》将于10月7日正式登陆Xbox Series X|S、Xbox One、PS5、PS4以及PC(育碧国际商城)平台，同时游戏将会登陆育碧订阅服务Ubisoft+。游戏的故事发生在位于加勒比海心脏地带，时间仿佛静止的热带天堂——雅拉，玩家将参与到将雅拉人民从总统安东·卡斯蒂约(由埃斯珀西多饰演)和他十几岁的儿子迭戈(由冈萨雷斯饰演)的压迫中解放出来的变革之中，体验充满混乱且令人血脉贲张游击战。
《孤岛惊魂6》由育碧多伦多工作室主导研发。
《孤岛惊魂6》PC黄金版、PC终极版均已在育碧国际商城开启预售，详情如下：
• 黄金版将包含游戏本体及游戏季票，育碧国际商城仅售498元。
• 终极版将包含游戏本体、游戏季票以及终极包内容，包括丛林远征组合包，鳄鱼猎手组合包，以及罪恶组合包。育碧国际商城售价598元，预购期间可享专属优惠，仅售548元。
预购《孤岛惊魂6》的玩家将获得自由武装组合包，其内容包含“乔佐”的“自由武装服饰”，以及最先进的“疯狂打碟机”，这是一种武器化的光盘发射器，可以让敌人在自己的坟头蹦迪。
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