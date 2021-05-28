DOTA2原子战争什么时候升本好

2021-05-31 10:52:49 来源：91单机游戏 编辑：小蚂蚁

DOTA2原子战争这张地图选择升本时机也是非常重要的一环，在游戏转给你怎么去升级呢，下面给大家带来的是DOTA2原子战争升本回合选择攻略，一起来看一看吧。

DOTA2原子战争什么时候升本

游戏的节奏

1、游戏开始先观察英雄池，然后选择领主。这时候一定要注意先看看自己有什么领主，再决定启用需要的英雄。确定自己玩的套路。

2、英雄选择的节奏：

前几回合，先选几个前期打架厉害的打工仔，保证自己血量优势。

慢慢过渡到后期，要有一个前排，一到两个物理dps，一到两个法师打工仔。

3、商店升级节奏：第五回合升2级商店，第七回合升三级商店，第九回合升4级商店，后边保证血量健康的情况下尽量先升级商店。(当然这个方法不适用于花仙子领主，因为花仙子买法师便宜，可以自己适当调整节奏)

关于升本，本人是倾向经济最大化的打法。第3回合的时候也就是5块钱升本。9到10回合的时候5本，6本看情况，不一定必须要升。6本对于物理DPS来说唯一提升就是弩炮，其他基本是0.对法系和前排提升比较大。另外会增加高级装备获取几率。

我看见有不少人第二回合4块钱的时候升本。其实这是极其错误的打法。他们觉得升本4块钱，刚好不浪费钱，其实这种观点是错的。因为你除了小仙女炼金火猫外，你前3回合是必定浪费2块钱的。你第二回合升本，3回合5块钱的时候你只能拿1个怪。你还是亏2块钱。等于平白无故的多卖了一轮血。

以上就是DOTA2原子战争什么时候升本好全部内容分享啦，小伙伴们可以通过以上方法来进行操作，希望对大家有所帮助。