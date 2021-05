2021-05-31 10:31:24 来源:91单机游戏 编辑:小蚂蚁

数码方块地球防卫军已经在steam中上架了,这次到6.4日游戏打八折,原价299心在只需要239元,下面给大家带来的是数码方块地球防卫军steam价格一览。

数码方块地球防卫军多少钱

数码方块地球防卫军的价格为239元,目前有20%的折扣,价格是239元,6月4日截至。

季票为135元

【《数码方块地球防卫军》季票 套装内容】

・Additional Character: Riho Futaba, Original Blue Swimsuit

・Additional Character: Riho Futaba, Classic Hostess Costume

・Additional Character: Riho Futaba, Cool Summer Outfit

・Additional Character: Riho Futaba, Merry Santa Costume

・Ranger (EDF5), Sergeant Colors & Special Gear

・Fencer (EDF5), Grim Reaper Colors & Special Gear

・Wing Diver (EDF5), Spriggan Colors & Special Gear

・Ranger (EDF4), Omega Team Colors & Special Gear

・Prowl Rider (EDF: IR), KR Prototype & Special Gear

・Infantry (EDF3), Storm 1 Colors & Special Gear

・The Legendary Mr. Y, Reborn as "Mecha Yuki" After His Acid Incident!?

・Hostess Setsu from Dream Club, Giving the EDF a Try!?

・Hostess Mian from Dream Club, Giving the EDF a Try!?

・Hostess ILI from Dream Club, Giving the EDF a Try!?

・Aya, the Calm Big Sister Swordswoman from "OneeChanbara"

・Saki, the Crazed Little Sister Swordswoman from "OneeChanbara"

・Colonist: "We'll Help, If It Means Saving the Planet"!?

・Cosmonaut: "We'll Take the Planet As Is"!

都是在游戏本篇不会登场的特别角色与该角色所持有的拥有者武器。

以上就是数码方块地球防卫军多少钱全部内容分享啦,小伙伴们可以通过以上方法来进行操作,希望对大家有所帮助。