魔兽世界铭牌活动怎么领取

魔兽世界我最近的燃烧远征领取铭牌的活动已经开始了，我们打到要求的小伙伴可以在官网活动页面去领取一个专属定制的名牌，那么具体领取步骤是什么呢?下面带给大家大家的是魔兽世界燃烧的远征专属铭牌获取教程。
魔兽世界铭牌活动申领指南
活动时间：《魔兽世界》“燃烧的远征”铭牌活动开启(5.20-6.21)
远征的号角即将吹响!部落和联盟的勇士正摩拳擦掌。在黑暗之门即将开启之际，艾泽拉斯远征军已经为集结的勇士们准备了角色专属的身份铭牌，无论你是来自“燃烧的远征”，还是经典怀旧服，又或是“暗影国度”，都将有机会领取。
作为艾泽拉斯勇士的象征，每一枚身份铭牌都是独一无二的，正面刻印着你的角色信息，包含种族、职业、所在区服、服役时间以及唯一的身份编号。而背面则刻印着你所属的阵营标识。
领取方法：
1.玩家进入参与地址，满足条件的玩家点击立即申领。
2.输入自身的版本以及角色即可成功领取
活动规则(条件)
在5月20日至6月21日期间，前往战网商城、暴雪游戏官方天猫旗舰店或暴雪游戏直充专区，每购买以下任一件商品，即可为自己的一名不低于50级的游戏角色领取专属定制的远征铭牌。
季卡(90天)
半年卡(180天)
黑暗之门通行证
“燃烧的远征”数字典藏包
全新的黑暗之门通行证将助你立即在“燃烧的远征”服务器中将一个角色直升至58级(每个《魔兽世界》账号仅限一次，不可对血精灵或德莱尼角色使用)，而数字典藏包不仅囊括了黑暗之门通行证的所有功能，还将额外提供多种坐骑和道具福利，你可点此进一步了解详细信息。
此外，购买半年卡还将额外获得“球中的小鬼”玩具(仅适用于“燃烧的远征”)。
无论身在何方，和你的战友一起带上它，定能在沙场上披肩斩棘，勇往直前。
常见问题
我可以多次申领吗?
答：可以。每购买一件指定商品，即可为1名不低于50级的角色申领一枚铭牌。(角色和购买的商品需在同一战网通行证下)
为什么我选不到自己的游戏角色?
答：在参与活动的24小时前，建议先使用你想要的游戏角色多登录几次游戏，请注意只有50级及以上的角色可以参加，如果角色刚刚达到50级，则需要等待约1-2小时。执行以上操作后如果仍无法找到自己的游戏角色，可联系客服协助查询解决。
申领铭牌需要什么条件?
答：申领铭牌需要满足2个条件：1)拥有1名不低于50级的角色，《魔兽世界》经典怀旧服、“燃烧的远征”或“暗影国度”皆可;2)活动期间，在战网商城、暴雪游戏官方天猫旗舰店或暴雪游戏直充专区购买以下任意一件商品。(角色和购买的商品需在同一战网通行证下)
季卡(90天)
半年卡(180天)
黑暗之门通行证
“燃烧的远征”数字典藏包
我已经购买了一张半年卡，为什么却无法申领铭牌?
答：购买成功后，需要约15分钟的响应时间才可申领铭牌。
收件人地址可以是国外吗?
答：很抱歉，本次活动仅限中国大陆地区的用户参加。收件人地址也仅限于中国大陆地区。
为什么铭牌上我的角色名字显示为乱码?
答：这可能是由于您的角色名字使用了生僻字所造成的，我们建议您尽可能使用不含有生僻字的角色，若您收到铭牌后发现乱码等文字错误，可联系客服协助解决(需提供乱码铭文的照片)。
收件人信息填错了可以修改吗?
答：提交成功后无法修改。请务必在最终提交信息之前，仔细确认您的角色信息和收件人信息。
我购买了指定商品并赠送给了战网好友，我可以申领铭牌吗?
答：可以，只有赠礼方可以申领铭牌，受赠方无法申领。
以上就是魔兽世界铭牌活动怎么领取全部内容分享啦，小伙伴们可以通过以上方法来进行操作，希望对大家有所帮助。
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