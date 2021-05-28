怪物猎人崛起百龙渊源雷神龙大招怎么躲

2021-05-28 16:19:59 来源：91单机游戏 编辑：小蚂蚁

怪物猎人崛起中百龙渊源雷神龙在游戏中也是一个比较难打的BOSS了，我们在游戏中可以他可以操纵雷电来攻击玩家，那么怪物猎人崛起百龙渊源雷神龙怎么打，下面一起来看看怪物猎人崛起百龙渊源雷神龙大招处理方法吧。





怪物猎人崛起百龙渊源雷神龙大招处理方法

雷神龙特点

与风神龙“成对”的雌性古龙。利用叫做“雷袋”的器官积蓄电力，蓄电后会发光。据推测，其雷袋拥有产生强大磁场的能力，可令自身及周围的事物同时悬浮起来。因能随心所欲操纵雷电，故得名“雷神龙”。

打法技巧

现版本最后的古龙，初见于集会所上位7星之后的紧急任务。主要以激光或光圈电球等弹幕类攻击为主，弹道速度不快，可以走位躲过。

每隔一段时间场地中会出现若干个悬浮平台，平台持续一段时间后消失，玩家需要多加利用这些平台，既可以躲避横扫激光和后期的小核弹，也可以利用平台上的设施攻击雷神龙，或直接攻击雷神龙的弱点部位。

其实这招前摇很明显，雷神龙甩尾震出击龙枪，身上刮风把猎人吸引过去，同时放出几道雷慢慢扩散开来，最后核爆收尾。期间我们有足够时间去应对，但野队经常能见到队友不断被击龙枪combo致死我发现有几个处理方法

1.高手向，雷神龙身边的雷打完之后，击龙枪刚刚散开，这时可以用翔虫飞过去贴身打雷神龙，输出够的话甚至能直接打倒，打断后面的核爆。

2.最保险的方法，回家玉躲了，等到核爆完再回来(小心别回来的太早了)。

3.传统办法，背对着雷神龙一直飞扑，除非特别倒霉被击龙枪撞到。

4.往红色那面墙跑/飞，亲测红色墙边击龙枪刮不到，蓝紫色那边可以，虫棍玩家可以直接贴在墙上看着队友跑，等击龙枪没了直接飞到速射炮上躲避核爆顺便输出。

以上就是怪物猎人崛起百龙渊源雷神龙大招怎么躲全部内容分享啦，小伙伴们可以通过以上方法来进行操作，希望对大家有所帮助。