csgo5月28日更新了什么 2021更新内容

CSGO官方在2021年5月28日进行了全新的版本更新，这次修改的很多地图上面的细节位置，那么具体2021年5月28日CSGO最新版本更新内容有哪些？下面一起来看看CSGO2021年5月28日地图改动更新一览吧。
CSGO2021年5月28日地图改动更新一览
反恐精英：全球攻势(CS:GO)2021年5月28日更新补丁大小279MB，主要内容为修复了多个错误，以及改进了多张地图。
游戏客户端版本：1.37.9.2 (version 1280)
杂项
控制台指令“sv_damage_print_enable”新增参数“2”，使用后仅在回合结束后显示伤害输出。
现在，教练位置会保存在回合备份文件中，应该会解决再次出现的“教练BUG”。
修复了死亡竞赛被滥用的无敌指令“open_buymenu”。
回防模式中的选择装备卡时护甲数值将固定。
VSCRIPT
修复了旋转实体时的边界框问题(一般是地图创作者用VScript生成模型时边界框与模型不匹配)。
地图
远古遗迹
B点及周围外观修改。
提高了B点贴图的纹理对比度，方便玩家识别。
修复了B点雕像缺失的细微三角形贴图。
改进了地图手脚架木板的颜色，方便玩家识别
B点侧面通道更笔直。
调整了双方出生点位置。
铀矿基地
减少了中路躲藏位置，更流畅转点。
降低了A小箱子高度，方便双架看烟后情况。
移除了意料之外的双架点。
修复了多个会卡住C4的位置。
小幅提升外观艺术效果。
摩卡小镇
碰撞模型改进。
BOT导航路线改进。
添加了额外的C4标记。
修复了死亡竞赛出生点错误。
修复了CT出生点背景音。
修复了光源错误。
死城之谜
性能优化
降低了鸟叫声。
改进了某些纹理贴图的对比度。
小幅提高了天空光照。
修复了多个小问题。
还原了贴图和模型的鲜艳颜色(更亮?)。
低画质设置也能显示地图细节。
以上就是csgo5月28日更新了什么 2021更新内容全部内容分享啦，小伙伴们可以通过以上方法来进行操作，希望对大家有所帮助。
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