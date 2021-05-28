怪物猎人崛起斗技大会挑战任务怎么做

2021-05-28 15:14:45 来源：91单机游戏 编辑：小蚂蚁

怪物猎人崛起斗技大会任务最近已经开始了，在游戏中我们怎么去参加斗技大会的挑战任务呢?下面带给大家的是怪物猎人崛起3.0新增斗技大会挑战任务介绍，一起来看吧。

怪物猎人崛起3.0新增斗技大会挑战任务介绍

挑战任务

任务名称：挑战任务01

任务条件：讨伐河童蛙

参加/承接条件：HR不限

参加人数最多2人

类似于世界的斗技大会任务，应该后续会出满。

【斗技大会的地点】

·从集会所的倪泰教官处接受任务

从集会所窗口的倪泰教官那里可以领取斗技大会任务。在领取想要挑战的任务后，可以选择装备开始挑战。

【斗技大会任务的报酬】

·可以获得硬币和票

挑战斗技大会任务，可以从报酬中获得特别的硬币、票券等素材。这些东西都可以制作武器和防具，所以一定要努力去挑战任务。

·达成条件后可以获得防具

在以前的作品中，按照一定条件完成斗技大会任务，就可以获得特殊的防具。这些防具都很优秀，本作中也有尝试的价值。

·可以获得勋章

在以前的作品中，按照一定条件完成斗技大会任务，就可以获得勋章。本作应该也有类似的系统。想要收集全部勋章的玩家，也要积极去挑战斗技大会任务。

以上就是怪物猎人崛起斗技大会挑战任务怎么做全部内容分享啦，小伙伴们可以通过以上方法来进行操作，希望对大家有所帮助。