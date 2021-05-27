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消逝的光芒2预购多少钱

2021-05-28 14:25:40来源：91单机游戏编辑：小蚂蚁

消逝的光芒2在今年2021年12月7日就要在全平台发售了，这次游戏的价格也是分为三个档次，消逝的光芒2预购普通版多少钱，那么下面小编就和大家介绍一下预购的价格和时间吧，详细内容如下。

消逝的光芒2预购多少钱

游戏的预售价格为普通版299元，高级版399元，终极版499元。

消逝的光芒2将于12月7日发售，登陆PC、Xbox、PlayStation等平台。现在玩家已经可以在Steam和Epic平台上预购消逝的光芒2了。

立即预购标准版以获取专属物品：“Reload”服装、“Reload”武器皮肤、“Reload”滑翔伞皮肤

豪华版详情：

· 游戏本体

· 发售后的剧情DLC

· 传奇装备

· 武器皮肤

· 滑翔伞

· 独占武器护符

· 数字漫画

· 数字版音乐

· 艺术画册

· 壁纸

终极版详情：

· 豪华版游戏全部内容

· 两个小时的夜间强化升级

· 数字版漫画

· 壁纸

· 定制道具

此外，Techland还推出了实体版的收藏版游戏(限量发售)。除了游戏本体和所有终极版中的数字内容，它还包括了下列物品：

· UV手电筒

· 精装艺术画册

· 来自创作者的感谢信

· UV贴纸

· 城市地图

· 铁盒

· 收藏版包装盒

· 超过10英寸的“城市捍卫者”雕像(包含酷炫UV灯)

此外，购买收藏版游戏，你还将获得资料片通行证，它将会包含两个额外的故事(游戏发售以后推出)。

这次关于消逝的光芒2预购多少钱的相关内容结束了，想了解更多软件游戏，请继续关注91单机吧！

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