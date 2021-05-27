消逝的光芒2什么时候发售 多少钱

2021-05-28 14:23:02 来源：91单机游戏 编辑：小蚂蚁

消逝的光芒2这款游戏大家已经期待已久了，不过一直等不到他发售的消息，今天官方终于确定了这次的发售时间和价格，那么下面小编就和大家详细的介绍一下吧。

消逝的光芒2什么时候出

消逝的光芒2将于12月7日发售，登陆PC、Xbox、PlayStation等平台。

游戏的预售价格为普通版299元，高级版399元，终极版499元。

《消逝的光芒2》预购特典包括了专属物品“Reload”服装、武器皮肤、滑翔伞皮肤。豪华版包括了普通版所有内容与后续一款剧情DLC、限定武器护符、游戏壁纸、数字版漫画、数字版艺术设定集、数字版原声集。终极版在豪华版基础上还将增加2小时夜间经验值加成、两款剧情DLC通行证、制作物品。

实体收藏版在豪华版基础上增加了一款“城市守卫者”的雕像、游戏铁盒、实体艺术设定集，城市地图、手电筒等内容。

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