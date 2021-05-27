消逝的光芒2什么时候发售 多少钱

消逝的光芒2这款游戏大家已经期待已久了，不过一直等不到他发售的消息，今天官方终于确定了这次的发售时间和价格，那么下面小编就和大家详细的介绍一下吧。
消逝的光芒2将于12月7日发售，登陆PC、Xbox、PlayStation等平台。
游戏的预售价格为普通版299元，高级版399元，终极版499元。
《消逝的光芒2》预购特典包括了专属物品“Reload”服装、武器皮肤、滑翔伞皮肤。豪华版包括了普通版所有内容与后续一款剧情DLC、限定武器护符、游戏壁纸、数字版漫画、数字版艺术设定集、数字版原声集。终极版在豪华版基础上还将增加2小时夜间经验值加成、两款剧情DLC通行证、制作物品。
实体收藏版在豪华版基础上增加了一款“城市守卫者”的雕像、游戏铁盒、实体艺术设定集，城市地图、手电筒等内容。
这次关于消逝的光芒2什么时候发售 多少钱的相关内容结束了，想了解更多软件游戏，请继续关注91单机吧！
迷托邦AI职业其实技能是越少越好的，在特定的时候可以放出我们想要释放的技能，不然技能太多不太容易释放我们想要的。不少玩家可能还不太清楚游戏中AI的职业如何选择，下面带来具体的搭配推荐，供各位玩家们参考。AI职业搭配推荐这游戏AI会的技能类型越少越好，因为会乱用导致情况恶化，花就是个例子，因为技能多而
GaraPrime星际战甲最新推出的一款战甲了，那么这款战甲采用什么配色比较好看呢?下面一起来看看星际战甲GaraPrime好看配色推荐吧。星际战甲GaraPrime好看配色推荐头盔选择GaraPrime头盔和Gara武士外观胸甲选择带有金属细节的接引胸甲，在胸口增加锐利的细节。肩甲选择奥斯拉肩甲，
绝地求生武器皮肤升级系统已经要在12.1版本中全新上线了，这次一款粉色的M762皮肤受到了非常大的关注，那么升级满这款皮肤需要多少的预算呢?下面一起来看看绝地求生第12赛季M762升级枪皮预算分析吧。绝地求生第12赛季M762升级枪皮预算分析PUBG在12.1新版本中推出了全新「武器皮肤升级系统」。
生化变种不少小伙伴在EA上面购买之后或多或少的出行一些不能运行或者其他技术原因，导致无法玩到这款游戏，那么购买了的小伙伴可以去生化变种EA退款网址去进行退款，下面一起来看生化变种EA退款地址分享，一起来看一看吧。生化变种在哪里退款生化变种这款游戏的EA版本很多玩家购买到了15元的临时工版本，但是遇到
猎杀：对决乌鸦直飞活动这次取得了圆满的成功，所以游戏就宣布会有一大波的更新等着大家，全新的地图道具玩法都会在下次上线，为玩家提供解锁更多奖励的机会。玩家可以在《DarkSights》预告片中洞悉新地图的信息以及其他游戏内容，其中还有几个隐藏彩蛋供真爱猎人发掘。大量扩充内容是游戏持续更新计划的重要环节
Epic一直想要挑战steam的地位，在各方面都在和steam碰撞，尽管很多玩家并不怎么习惯使用epic，但是大多数人都会注册一个账号，因为epic实在太有钱了，每周两个免费游戏喜加一，更重要的是，各类大型游戏，人气游戏，epic送起来也绝不手软，那么本气epic喜加一的游戏是什么呢？墨染西行每次都
现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：末日觉醒什么时候打折末日觉醒5.22特惠多少钱，对steam每日特惠
现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：PoliceStories(警察故事)什么时候打折PoliceSto
现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：ABZU什么时候打折ABZU5.23特惠多少钱，对steam每日特惠
现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：十字路酒馆什么时候打折十字路酒馆5.28特惠多少钱，对steam每日