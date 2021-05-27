迷托邦AI职业选哪个厉害

迷托邦AI职业其实技能是越少越好的，在特定的时候可以放出我们想要释放的技能，不然技能太多不太容易释放我们想要的。不少玩家可能还不太清楚游戏中AI的职业如何选择，下面带来具体的搭配推荐，供各位玩家们参考。
AI职业搭配推荐
这游戏AI会的技能类型越少越好，因为会乱用导致情况恶化，花就是个例子，因为技能多而杂如果给AI就是个噩梦，该加血的时候不加，该攻击的时候拼命去扇巴掌(复活技能)导致灭团
个人觉得最强的AI攻击职业是公主和魔法师
公主前期很拉，后期装备起来了斩击数值相当优秀(有群攻有单体)而且防状态技能——蒙眼触发率相当高，除了一个古龙香水是个**技能其他的都没什么可挑剔的，由于技能不多所以推荐给ai使用
魔法师就不说了，ai或者主控都很顶，因为法师的技能只有单体和群体然后不停迭代，所以给ai用也没问题
主控的话，就是战士，魔法师，吸血鬼
战士法师不说，属于此游戏天花板。吸血鬼拥有最强单体输出，蝙蝠龙卷风，30级左右就有人马合一差不多的输出数值，超级顶。但是因为技能比较杂，ai有事没事就跑去传染(给其他队友吸血鬼能力)所以推荐给主控
然后是辅助职业，主控用辅助的话无论用什么都可以，打的会慢一点但是非常稳。AI的话个人觉得厨师=牧师>>科学家，厨师就是防御好一点，但是相比牧师容易经常惹队友生气，牧师不用多说，就是比厨师脆，而且ai会经常浪费回合去放那个p用没有的即死。科学家属于定位微妙，什么都沾一点不怎么精。
其他就没什么说的了，花和坦克最拉的职业，主线剧情玩玩可以，到EX地图马上扔。恶魔和猫后期很微妙，输出一般，楼主提到的盗贼我还没练到出单体技能就扔了，前期不太行
绝地求生武器皮肤升级系统已经要在12.1版本中全新上线了，这次一款粉色的M762皮肤受到了非常大的关注，那么升级满这款皮肤需要多少的预算呢?下面一起来看看绝地求生第12赛季M762升级枪皮预算分析吧。绝地求生第12赛季M762升级枪皮预算分析PUBG在12.1新版本中推出了全新「武器皮肤升级系统」。
生化变种不少小伙伴在EA上面购买之后或多或少的出行一些不能运行或者其他技术原因，导致无法玩到这款游戏，那么购买了的小伙伴可以去生化变种EA退款网址去进行退款，下面一起来看生化变种EA退款地址分享，一起来看一看吧。生化变种在哪里退款生化变种这款游戏的EA版本很多玩家购买到了15元的临时工版本，但是遇到
猎杀：对决乌鸦直飞活动这次取得了圆满的成功，所以游戏就宣布会有一大波的更新等着大家，全新的地图道具玩法都会在下次上线，为玩家提供解锁更多奖励的机会。玩家可以在《DarkSights》预告片中洞悉新地图的信息以及其他游戏内容，其中还有几个隐藏彩蛋供真爱猎人发掘。大量扩充内容是游戏持续更新计划的重要环节
Epic一直想要挑战steam的地位，在各方面都在和steam碰撞，尽管很多玩家并不怎么习惯使用epic，但是大多数人都会注册一个账号，因为epic实在太有钱了，每周两个免费游戏喜加一，更重要的是，各类大型游戏，人气游戏，epic送起来也绝不手软，那么本气epic喜加一的游戏是什么呢？墨染西行每次都
现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：末日觉醒什么时候打折末日觉醒5.22特惠多少钱，对steam每日特惠
现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：PoliceStories(警察故事)什么时候打折PoliceSto
现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：ABZU什么时候打折ABZU5.23特惠多少钱，对steam每日特惠
现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：十字路酒馆什么时候打折十字路酒馆5.28特惠多少钱，对steam每日
现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：TheShore什么时候打折TheShore5.26特惠多少钱，对s
现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：TheBlackoutClub什么时候打折TheBlackoutCl