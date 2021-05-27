迷托邦AI职业选哪个厉害

2021-05-27 17:26:36 来源：91单机游戏 编辑：小蚂蚁

迷托邦AI职业其实技能是越少越好的，在特定的时候可以放出我们想要释放的技能，不然技能太多不太容易释放我们想要的。不少玩家可能还不太清楚游戏中AI的职业如何选择，下面带来具体的搭配推荐，供各位玩家们参考。

AI职业搭配推荐

这游戏AI会的技能类型越少越好，因为会乱用导致情况恶化，花就是个例子，因为技能多而杂如果给AI就是个噩梦，该加血的时候不加，该攻击的时候拼命去扇巴掌(复活技能)导致灭团

个人觉得最强的AI攻击职业是公主和魔法师

公主前期很拉，后期装备起来了斩击数值相当优秀(有群攻有单体)而且防状态技能——蒙眼触发率相当高，除了一个古龙香水是个**技能其他的都没什么可挑剔的，由于技能不多所以推荐给ai使用

魔法师就不说了，ai或者主控都很顶，因为法师的技能只有单体和群体然后不停迭代，所以给ai用也没问题

主控的话，就是战士，魔法师，吸血鬼

战士法师不说，属于此游戏天花板。吸血鬼拥有最强单体输出，蝙蝠龙卷风，30级左右就有人马合一差不多的输出数值，超级顶。但是因为技能比较杂，ai有事没事就跑去传染(给其他队友吸血鬼能力)所以推荐给主控

然后是辅助职业，主控用辅助的话无论用什么都可以，打的会慢一点但是非常稳。AI的话个人觉得厨师=牧师>>科学家，厨师就是防御好一点，但是相比牧师容易经常惹队友生气，牧师不用多说，就是比厨师脆，而且ai会经常浪费回合去放那个p用没有的即死。科学家属于定位微妙，什么都沾一点不怎么精。

其他就没什么说的了，花和坦克最拉的职业，主线剧情玩玩可以，到EX地图马上扔。恶魔和猫后期很微妙，输出一般，楼主提到的盗贼我还没练到出单体技能就扔了，前期不太行

以上就是91小编为各位小伙伴带来的迷托邦AI职业选哪个厉害全部内容了，更多精彩攻略讯尽在91单机。