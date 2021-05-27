星际战甲GaraPrime什么配色好看

2021-05-27 17:20:33 来源：91单机游戏 编辑：小蚂蚁

Gara Prime星际战甲最新推出的一款战甲了，那么这款战甲采用什么配色比较好看呢?下面一起来看看星际战甲Gara Prime好看配色推荐吧。

星际战甲Gara Prime好看配色推荐

头盔选择Gara Prime头盔和Gara武士外观

胸甲选择带有金属细节的接引胸甲，在胸口增加锐利的细节。肩甲选择奥斯拉肩甲，和肩部一体型较好。腿甲选择幼龙prime腿甲，增加腿部的金属细节和花纹。

披饰选择主权披饰，大小与战甲背部的圆盘相对契合，不会显得突兀。

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