绝地求生M762皮肤升级要多少钱

绝地求生武器皮肤升级系统已经要在12.1版本中全新上线了，这次一款粉色的M762皮肤受到了非常大的关注，那么升级满这款皮肤需要多少的预算呢?下面一起来看看绝地求生第12赛季M762升级枪皮预算分析吧。
绝地求生第12赛季M762升级枪皮预算分析
PUBG在12.1新版本中推出了全新「武器皮肤升级系统」。
这把粉色M762升级枪皮大家应该都看到了，但它怎么获得?花多少钱才能获得?
算了个账，惊呆了。
①只有特定的非常稀有的新枪皮才能升级。
②新版只有这一把可升级的M762枪皮，在叫「黑货箱」的新箱子里有0.9%概率开出，开出来的是1级。
当玩家使用G-Coin开启黑货箱时，每开启1次黑货箱就将获得10个碎片。碎片是一种专属货币，玩家可以使用该货币在碎片商人处购买物品。
下图为概率表
③「黑货箱」可充钱G币开，也能用BP兑「黑货票券」。
④G币是200G开一次箱，10连开是1800G。
BP兑的黑货票券是10张票开一次，但只能一次一次开，不能10连。
同时，用G币开箱还有另一个好处，每开一次可得10碎片(用BP兑开箱没碎片)
10碎片=1黑货票券
600碎片=1张图纸(用于枪皮升级，图纸从箱子开出的概率也是0.9%)
3000碎片=可升级M762枪皮
⑥碎片兑换这个东西，相当于保底机制。
如果你实在是非常的非，那么在开了300次都没有出你就可以使用碎片兑换这款了枪皮了。
300次开箱=54000G，相当于大约充5次99.99刀的G币，按500刀算，大概是3200元人民币。
【结论】你最多需要充3200元，获得这把M762升级枪皮的初始第1级。
在算出3200块的时候，我是震惊的。
与此同时，我发现测试服游戏内的碎片显示「开一次获得100碎片」，那是不是这里是官方公告搞错了?
如果是一次100碎片，那就只需要320块就能得到这枪皮，考虑到平时我们买枪皮也就68一把，那320还算可以接受。
于是连夜向官方确认，希望10碎片是个错误，但可惜，得到的答复是，测试服的100碎片才是错误，确实就是「开箱一次得到10碎片」。
也就是说3200没算错。
⑦ 后续每次升级，你都需要图纸+聚合物。
图纸开箱或碎片兑或分解那把M762升级枪皮(如果你开出了更多把)，聚合物分解枪皮出(分解不同品质获得不同数量聚合物)。
作为参考，升2级需要2张图纸，1800聚合物。升8级需要6张图纸，6600聚合物。
你一定好奇，那想把枪皮升满级，搞盒子皮肤和瞄具皮肤，大概需要多少钱呢?
如果按最极端的脸黑来算，理论上你最多需要花三万块。
但这是最极端的脸黑，如果手气好一点，比如你开了好几把M762，分解一把就是800聚合物+3张图纸，说不定一万多就搞定了呢，是吧。
以上就是91小编为各位小伙伴带来的绝地求生M762皮肤升级要多少钱全部内容了，更多精彩攻略讯尽在91单机。
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