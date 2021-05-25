生化变种不少小伙伴在EA上面购买之后或多或少的出行一些不能运行或者其他技术原因，导致无法玩到这款游戏，那么购买了的小伙伴可以去生化变种EA退款网址去进行退款，下面一起来看生化变种EA退款地址分享，一起来看一看吧。
生化变种在哪里退款
生化变种这款游戏的EA版本很多玩家购买到了15元的临时工版本，但是遇到了无法下载的问题，遇到此问题的玩家可以选择退款，尽量填写以下理由。
不能自助可以走人工,如果到时候只有DLC,那么原因可以说
1、我买的时候显示的是原版游戏，买完之后虽然发了一个DLC的信息，但商店还是限时我预购了
2、为什么我能够单独买预购游戏的预购DLC?
P.S 如果DLC退款的人多，EA应该会选择主动强制退款，不然客服吃不消也不合理，此外消息也已经扩散出去了
以上就是91小编为各位小伙伴带来的生化变种在哪里退款全部内容了，更多精彩攻略讯尽在91单机。
Epic一直想要挑战steam的地位，在各方面都在和steam碰撞，尽管很多玩家并不怎么习惯使用epic，但是大多数人都会注册一个账号，因为epic实在太有钱了，每周两个免费游戏喜加一，更重要的是，各类大型游戏，人气游戏，epic送起来也绝不手软，那么本气epic喜加一的游戏是什么呢？墨染西行每次都
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