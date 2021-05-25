2021-05-26 17:48:18 来源：91单机游戏 编辑：小蚂蚁

生化变种不少小伙伴在EA上面购买之后或多或少的出行一些不能运行或者其他技术原因，导致无法玩到这款游戏，那么购买了的小伙伴可以去生化变种EA退款网址去进行退款，下面一起来看生化变种EA退款地址分享，一起来看一看吧。

生化变种在哪里退款

生化变种这款游戏的EA版本很多玩家购买到了15元的临时工版本，但是遇到了无法下载的问题，遇到此问题的玩家可以选择退款，尽量填写以下理由。

不能自助可以走人工,如果到时候只有DLC,那么原因可以说

1、我买的时候显示的是原版游戏，买完之后虽然发了一个DLC的信息，但商店还是限时我预购了

2、为什么我能够单独买预购游戏的预购DLC?

P.S 如果DLC退款的人多，EA应该会选择主动强制退款，不然客服吃不消也不合理，此外消息也已经扩散出去了

以上就是91小编为各位小伙伴带来的生化变种在哪里退款全部内容了，更多精彩攻略讯尽在91单机。