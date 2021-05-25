2021猎杀对决更新什么内容

2021-05-26 17:41:33 来源：91单机游戏 编辑：小蚂蚁

猎杀：对决乌鸦直飞活动这次取得了圆满的成功，所以游戏就宣布会有一大波的更新等着大家，全新的地图道具玩法都会在下次上线，为玩家提供解锁更多奖励的机会。

玩家可以在《Dark Sights》预告片中洞悉新地图的信息以及其他游戏内容，其中还有几个隐藏彩蛋供真爱猎人发掘。

大量扩充内容是游戏持续更新计划的重要环节，包括提高性能和稳定性的体验升级，以及为新老猎人提供更平衡比赛的匹配机制。《猎杀：对决》自推出以来一直在定期更新，游戏目前已有30个传奇猎人，超过90个传奇武器，超过35个工具和消耗品，以及超过80把枪。在 "乌鸦直飞"活动中，新的BOSS“残喙”来到了Bayou，而定期发布的DLC包也为不断增长的社区提供了新鲜感，仅在Discord上的游戏成员就超过了10万名。

《猎杀：决战》制作人Faith Özbayram表示："我们的 "乌鸦直飞 "活动，反响惊人。在此基础上，我们很高兴地宣布，一个新的版本活动以及一个新的地图将很快到来，为猎人带来新的挑战和敌人。除了创造新的内容，我们一直在寻求对游戏各方面的改进，以服务于我们友好和热情的社区，让它能随着每一次更新而壮大。现在无疑是入坑《猎杀：对决》的最好时机。"

《猎杀：对决》现在已在PC、PlayStation 4和Xbox One上推出。玩家可以通过访问官网，了解更多关于该游戏的信息。

关于《猎杀：对决》：

你将扮演一位1895年的传奇猎人，消灭感染路易斯安那州河口的恐怖怪物。独自游玩或者二人、三人组队，寻找线索帮你追踪猎杀目标，跟其他猎人争夺悬赏奖励。杀死并放逐你的目标，收集赏金，然后对决;一旦你拿到赏金，地图上的其他猎人就会蜂拥而至，意图抢走你的战利品。在这个黑暗残酷的世界里，要用符合时代背景的强力武器战斗，对敌人的仁慈就是对自己的残忍，一步步升级、解锁装备、为你的血脉收集经验值和黄金。竞争激烈的匹配制玩法结合了PvP和PvE元素，创造出了独特的刺激体验，你的角色和装备都将时刻处于危险当中。成功就能获得丰厚的奖赏，但要记住：一次小小的失误就会让你失去你的猎人，以及他们携带的全部装备，一失足成千古恨!

这次关于2021猎杀对决更新什么内容的相关内容结束了，想了解更多软件游戏，请继续关注91单机吧！