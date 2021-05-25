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Epic暗示本周喜加一：与“3”猜猜看是啥

2021-05-25 14:20:33来源：91单机游戏编辑：admin

Epic一直想要挑战steam的地位，在各方面都在和steam碰撞，尽管很多玩家并不怎么习惯使用epic，但是大多数人都会注册一个账号，因为epic实在太有钱了，每周两个免费游戏喜加一，更重要的是，各类大型游戏，人气游戏，epic送起来也绝不手软，那么本气epic喜加一的游戏是什么呢？墨染西行

每次都会有着Steam的喜加一游戏，并且Epic将于本周推送出新的“喜加一”游戏，并且之前的时候送出《NBA 2K21》，并且同时也暗示了本周的喜加一免费游戏？到底是什么呢？并且还是一款暴力游戏哦，而且官方也透露是这款游戏将会与数字“3”产生神秘的练习，一起来看看网友的猜测吧。

现在Epic官方又在微博评论区透露，这款神秘游戏在某种程度上和数字“3”有一定的联系。许多网友开始猜测起来，这款与3有联系的暴力游戏究竟是哪款游戏?

有许多人猜测是《正当防卫3》《生化危机3》《黑暗之魂3》《黑道圣徒3》这类带有“3”的游戏。还有人表示按照上次送2k21的经验来看，游戏名带3的可以排除了，应该是《侠盗猎车5》这类有三主角的游戏。各位玩家来猜猜，Epic将于本周送出哪款免费游戏。

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