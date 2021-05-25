Epic暗示本周喜加一：与“3”猜猜看是啥

Epic一直想要挑战steam的地位，在各方面都在和steam碰撞，尽管很多玩家并不怎么习惯使用epic，但是大多数人都会注册一个账号，因为epic实在太有钱了，每周两个免费游戏喜加一，更重要的是，各类大型游戏，人气游戏，epic送起来也绝不手软，那么本气epic喜加一的游戏是什么呢？墨染西行
每次都会有着Steam的喜加一游戏，并且Epic将于本周推送出新的“喜加一”游戏，并且之前的时候送出《NBA 2K21》，并且同时也暗示了本周的喜加一免费游戏？到底是什么呢？并且还是一款暴力游戏哦，而且官方也透露是这款游戏将会与数字“3”产生神秘的练习，一起来看看网友的猜测吧。
现在Epic官方又在微博评论区透露，这款神秘游戏在某种程度上和数字“3”有一定的联系。许多网友开始猜测起来，这款与3有联系的暴力游戏究竟是哪款游戏?
有许多人猜测是《正当防卫3》《生化危机3》《黑暗之魂3》《黑道圣徒3》这类带有“3”的游戏。还有人表示按照上次送2k21的经验来看，游戏名带3的可以排除了，应该是《侠盗猎车5》这类有三主角的游戏。各位玩家来猜猜，Epic将于本周送出哪款免费游戏。
Epic一直想要挑战steam的地位，在各方面都在和steam碰撞，尽管很多玩家并不怎么习惯使用epic，但是大多数人都会注册一个账号，因为epic实在太有钱了，每周两个免费游戏喜加一，更重要的是，各类大型游戏，人气游戏，epic送起来也绝不手软，那么本气epic喜加一的游戏是什么呢？墨染西行每次都
现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：末日觉醒什么时候打折末日觉醒5.22特惠多少钱，对steam每日特惠
现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：PoliceStories(警察故事)什么时候打折PoliceSto
现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：ABZU什么时候打折ABZU5.23特惠多少钱，对steam每日特惠
现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：十字路酒馆什么时候打折十字路酒馆5.28特惠多少钱，对steam每日
现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：TheShore什么时候打折TheShore5.26特惠多少钱，对s
现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：TheBlackoutClub什么时候打折TheBlackoutCl
现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：SallyFace-EpisodeOne什么时候打折SallyFac
现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：SunlessSkies:SovereignEdition什么时候打
现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：Becastled什么时候打折Becastled5.12特惠多少钱，