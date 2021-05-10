steam每日特惠：末日觉醒什么时候打折 末日觉醒5.22特惠多少钱

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《末日觉醒》一款非常不错有趣的多人殖民地生存游戏，游戏中玩家将在一颗远离地球的被遗忘的古老星球中进行殖民扩张，你需要在这里进行各种各样的探索，建设自己的殖民地，游戏非常的不错很好上手，各种各样的要素很是齐全。
很有趣的游戏，虽然画风不如3A大作中的那么精致但是可以让人玩很久，游戏的各种要素真的非常的齐全，喜欢探险运营的玩家肯定会喜欢上这个游戏的
游戏名称：CryoFall
游戏原价：69元
游戏售价：44元
活动时间：5月22号结束
《CryoFall》优惠现售44元，原价69。2427篇测评中80%特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至5月22日。
网友评价：
如果要通关目前游戏的内容 大概需要60-100个小时 目前的游戏体验还是挺完整的 不会因为EA感受到重大游戏内容的缺失 可以购买
小编点评：
游戏的各种玩法机制还是可以的，多人合作的方式给予了玩家非常有趣的合作建设体验，单机游玩的方式如下：库内右键，浏览本地文件，运行“CryoFall Local Server.cmd”，游戏内点“服务器”-->“自定义”-->“localhost”就可以本地单人游玩。
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