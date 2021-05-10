steam每日特惠：末日觉醒什么时候打折 末日觉醒5.22特惠多少钱

2021-05-25 12:20:38 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：末日觉醒什么时候打折 末日觉醒5.22特惠多少钱，对steam每日特惠：末日觉醒什么时候打折 末日觉醒5.22特惠多少钱关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。墨染西行

《末日觉醒》一款非常不错有趣的多人殖民地生存游戏，游戏中玩家将在一颗远离地球的被遗忘的古老星球中进行殖民扩张，你需要在这里进行各种各样的探索，建设自己的殖民地，游戏非常的不错很好上手，各种各样的要素很是齐全。

很有趣的游戏，虽然画风不如3A大作中的那么精致但是可以让人玩很久，游戏的各种要素真的非常的齐全，喜欢探险运营的玩家肯定会喜欢上这个游戏的

游戏名称：CryoFall

游戏原价：69元

游戏售价：44元

活动时间：5月22号结束

《CryoFall》优惠现售44元，原价69。2427篇测评中80%特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至5月22日。

网友评价：

如果要通关目前游戏的内容 大概需要60-100个小时 目前的游戏体验还是挺完整的 不会因为EA感受到重大游戏内容的缺失 可以购买

小编点评：

游戏的各种玩法机制还是可以的，多人合作的方式给予了玩家非常有趣的合作建设体验，单机游玩的方式如下：库内右键，浏览本地文件，运行“CryoFall Local Server.cmd”，游戏内点“服务器”-->“自定义”-->“localhost”就可以本地单人游玩。

91单机游戏网Steam每日特惠专区每天不定时更新，有喜欢玩单机游戏的大佬，欢迎关注并收藏本专题。