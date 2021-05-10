steam每日特惠：Police Stories(警察故事)什么时候打折 Police Stories(警察故事)5.22特惠多少钱

2021-05-25 12:20:34 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：Police Stories(警察故事)什么时候打折 Police Stories(警察故事)5.22特惠多少钱，对steam每日特惠：Police Stories(警察故事)什么时候打折 Police Stories(警察故事)5.22特惠多少钱关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。墨染西行

《Police Stories(警察故事)》一颗很有趣独特的俯视角射击游戏，游戏比较考验玩家的反应和战术能力，玩家在游戏中扮演特警，你需要做消灭罪犯，营救平民，拆除炸弹等一系列的危险工作，很多新奇的关卡等待你去挑战，单人模式和合作模式玩家都可以随意的选择。

应该说又一个爷青回系列，很老的一款游戏了，现在或许是一款设计比较老的游戏，但是经典的场景和各种有趣的设计思路还是让这款游戏成为很多人的青春的。

游戏名称：Police Stories

游戏原价：49元

游戏售价：22元

活动时间：5月22号结束

《Police Stories》优惠现售22元，原价49。3266篇测评中85%特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至5月22日。

网友评价：

蛮不错的一款游戏，真实性算有，蛮像现实中的（mei)(li)(jian)警察，威胁人质，指挥什么的都能做到，跟好基友玩的话还可以对（si）枪（bi），单人的话也可以自己和ai玩，指挥ai游戏里也能做到，创意工坊里的地图也能玩，总的而言不赚但至少不亏

小编点评：

游戏非常的有趣，各种战术思维在游戏中都可以体现，游戏的玩法还是很硬核的，不过这个AI队友治好了小编多年的低血压(艹一种植物)。

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