steam每日特惠：十字路酒馆什么时候打折 十字路酒馆5.28特惠多少钱

2021-05-25 12:20:29 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：十字路酒馆什么时候打折 十字路酒馆5.28特惠多少钱，对steam每日特惠：十字路酒馆什么时候打折 十字路酒馆5.28特惠多少钱关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。墨染西行

《十字路酒馆》一款非常有趣独特的原创幻想中世纪经营游戏，游戏中玩家在一个独特的异世界中经营一家酒馆，这里你可以操作的事务很多，各种各样的任务和独特的经营玩法让游戏可玩性还是很高的，不过游戏中还有很多的bug没有修复，不知道后续官方有没有打算修复。

游戏的想法和玩的方式都是不错的，不过游戏还有很多致命的bug没有修复，玩家入手体验不算太好，后续有修复还算是个好游戏。

游戏名称：Crossroads Inn Anniversary Edition

游戏原价：115元

游戏售价：51元

活动时间：5月28号结束

《十字路酒馆》优惠现售51元，原价115。2491篇测评中62%好评总体褒贬不一。支持简体中文，特惠活动截止至5月28日。

网友评价：

游戏概念很好，无奈程序功力欠缺。寻路和工作优先级很有问题，各种卡住。。。BUG严重到影响游戏。

小编点评：

游戏的设计理念还是不错的，不过有很多的技术性问题没有解决，有很多的BUG没有修复，看后续官方有什么作为再入手最好。

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