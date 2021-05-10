steam每日特惠：The Shore什么时候打折 The Shore5.26特惠多少钱

2021-05-25 12:20:25 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：The Shore什么时候打折 The Shore5.26特惠多少钱，对steam每日特惠：The Shore什么时候打折 The Shore5.26特惠多少钱关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。墨染西行

《The Shore(海岸)》一款独特的克苏鲁式的恐怖冒险解密游戏，游戏中的很多怪物都需要玩家去解决，并且很好的结合了克苏鲁的不可名状的要素，整体来说就是流程短了点，游戏这个价格还是可以考虑入手的。

游戏的可玩性比较乏味，整理的设计想法是不错的，游戏制作了克总的模型这点可以加分，克苏鲁式的恐怖风格还行，怪物的设计重复性比较高，解密比较考验眼里，总体这个价格可以尝试入手。

游戏名称：The Shore

游戏原价：41元

游戏售价：27元

活动时间：5月26号结束

《The Shore》优惠现售27元，原价41。373篇测评中68%好评。支持简体中文，特惠活动截止至5月26日。

网友评价：

本格克苏鲁，流程不长，恐怖程度比较低，缺点是解谜非常考验眼力，基本上可以当步行模拟来玩。

小编点评：

游戏的可玩性还是缺乏的，虽然是有克苏鲁的要素画面设计不错，但是游戏的机制和流程是真硬伤，不过27的价格也还算合理。

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