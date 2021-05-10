steam每日特惠：The Blackout Club什么时候打折 The Blackout Club5.26特惠多少钱

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《The Blackout Club(知觉丧失)》一款非常有趣的恐怖合作冒险游戏，游戏的恐怖气氛制作的非常的不错，喜欢挑战刺激的玩家可以来尝试这个游戏，该游戏由制作过《耻辱》的团队Question开发，在玩法上非常的不错，不过该游戏目前没有中文，现在折扣价格不错可以尝试入手。
游戏的可玩性还是非常的不错的，多人合作的恐怖冒险独特的创新玩法，游戏的恐怖氛围塑造的很不错，虽然是多人合作也免不了那种背脊发凉的恐怖感。
游戏名称：The Blackout Club
游戏原价：90元
游戏售价：45元
活动时间：5月26号结束
《The Blackout Club》优惠现售45元，原价90。1657篇测评中83%特别好评。不支持中文，特惠活动截止至5月26日。
网友评价：
不能调键位 没中文 恐怕会给这游戏拉低分数 目前加过国外玩家的房间 都挺友好的 可惜ping是真的高......一起玩的加好友啊
小编点评：
游戏的机制和可玩性都是不错的，延续了耻辱系列的潜入风格，游戏的玩法也很多，不过目前不支持中文，看官方后续的更新吧，现在的价格比较合适入手。
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