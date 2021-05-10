91游戏
网站地图
单机游戏
飞行射击 赛车竞速 益智解谜 街机格斗 体育运动 恋爱经营 RPG冒险 动作冒险
单机资讯
游戏资讯 游戏攻略 游戏视频 软件教程 新作前瞻 业界新闻 游戏评测 八卦杂谈
安卓专区
安卓单机 安卓软件 热门游戏 热门软件
苹果专区
苹果单机 苹果网游 苹果软件 热门游戏 热门软件 最近更新
手游资讯
游戏资讯 游戏攻略 软件教程 精彩视频
问答大全
手机问答 电脑问答 网游问答 手游问答 单机问答
工具软件
网络软件 系统工具 聊天软件 应用软件 多媒体类 图像软件 行业软件 编程开发 安全软件 驱动下载 游戏辅助 游戏补丁 手机软件
专辑大全
专题合集 游戏专辑 手游专题 苹果合集
游戏排行 | 加入收藏
91单机 > 游戏资讯 > 游戏资讯> > 正文

steam每日特惠：The Blackout Club什么时候打折 The Blackout Club5.26特惠多少钱

2021-05-25 12:20:22来源：91单机游戏编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：The Blackout Club什么时候打折 The Blackout Club5.26特惠多少钱，对steam每日特惠：The Blackout Club什么时候打折 The Blackout Club5.26特惠多少钱关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。墨染西行

《The Blackout Club(知觉丧失)》一款非常有趣恐怖合作冒险游戏，游戏的恐怖气氛制作的非常的不错，喜欢挑战刺激的玩家可以来尝试这个游戏，该游戏由制作过《耻辱》的团队Question开发，在玩法上非常的不错，不过该游戏目前没有中文，现在折扣价格不错可以尝试入手。

>>steam每日特惠专区

游戏的可玩性还是非常的不错的，多人合作的恐怖冒险独特的创新玩法，游戏的恐怖氛围塑造的很不错，虽然是多人合作也免不了那种背脊发凉的恐怖感。

游戏名称：The Blackout Club

游戏原价：90元

游戏售价：45元

活动时间：5月26号结束

《The Blackout Club》优惠现售45元，原价90。1657篇测评中83%特别好评。不支持中文，特惠活动截止至5月26日。

网友评价：

不能调键位 没中文 恐怕会给这游戏拉低分数 目前加过国外玩家的房间 都挺友好的 可惜ping是真的高......一起玩的加好友啊

小编点评：

游戏的机制和可玩性都是不错的，延续了耻辱系列的潜入风格，游戏的玩法也很多，不过目前不支持中文，看官方后续的更新吧，现在的价格比较合适入手。

91单机游戏网Steam每日特惠专区每天不定时更新，有喜欢玩单机游戏的大佬，欢迎关注并收藏本专题。

精彩推荐

推荐阅读

steam每日特惠：Becastled什么时候打折 Becastled5.12特惠多少钱

steam每日特惠：Becastled什么时候打折 Becastled5.12特惠多少钱

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：Becastled什么时候打折Becastled5.12特惠多少钱，

2021-05-10|0

steam每日特惠：EZ2ON REBOOT : R什么时候打折 EZ2ON REBOOT : R5.15特惠多少钱

steam每日特惠：EZ2ON REBOOT : R什么时候打折 EZ2ON REBOOT : R5.15特惠多少钱

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：EZ2ONREBOOT:R什么时候打折EZ2ONREBOOT:R5.

2021-05-10|0

steam每日特惠：坚守：国家战争什么时候打折 坚守：国家战争5.14特惠多少钱

steam每日特惠：坚守：国家战争什么时候打折 坚守：国家战争5.14特惠多少钱

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：坚守：国家战争什么时候打折坚守：国家战争5.14特惠多少钱，对ste

2021-05-09|0

steam每日特惠：Little Big Workshop什么时候打折 Little Big Workshop5.17特惠多少钱

steam每日特惠：Little Big Workshop什么时候打折 Little Big Workshop5.17特惠多少钱

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：LittleBigWorkshop什么时候打折LittleBigWo

2021-05-09|0

steam每日特惠：冰湖钓鱼(Ice Lakes)什么时候打折 冰湖钓鱼(Ice Lakes)5.11特惠多少钱

steam每日特惠：冰湖钓鱼(Ice Lakes)什么时候打折 冰湖钓鱼(Ice Lakes)5.11特惠多少钱

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：冰湖钓鱼(IceLakes)什么时候打折冰湖钓鱼(IceLakes)

2021-05-08|0

steam每日特惠：桥梁建筑师传送门（Bridge Constructor Portal）什么时候打折 桥梁建筑师传送门（Bridge Constructor Portal）5.10特惠多少钱

steam每日特惠：桥梁建筑师传送门（Bridge Constructor Portal）什么时候打折 桥梁建筑师传送门（Bridge Constructor Portal）5.10特惠多少钱

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：桥梁建筑师传送门（BridgeConstructorPortal）什

2021-05-08|0

Steam喜加一！《纽巴伦：不幸侏儒历险记》免费领取

Steam喜加一！《纽巴伦：不幸侏儒历险记》免费领取

也许我不玩，但是我一定要有。steam库存游戏数量是一个玩家游戏人生的体现，现在就有一个免费增加库存游戏的机会，近期steam喜加一为玩家免费送上纽巴伦：不幸侏儒历险记，赶快点击领取吧。墨染西行又到了各位玩家最爱的白嫖时间了，现在玩家们可以在Steam平台面对领取2D平台冒险游戏《纽巴伦：不幸侏儒历

2021-05-07|0

steam每日特惠：苦痛之环 Ring of Pain什么时候打折 苦痛之环 Ring of Pain5.8特惠多少钱

steam每日特惠：苦痛之环 Ring of Pain什么时候打折 苦痛之环 Ring of Pain5.8特惠多少钱

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：苦痛之环RingofPain什么时候打折苦痛之环RingofPain

2021-05-07|0

steam每日特惠：整蛊邻居什么时候打折 整蛊邻居5.17特惠多少钱

steam每日特惠：整蛊邻居什么时候打折 整蛊邻居5.17特惠多少钱

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：整蛊邻居什么时候打折整蛊邻居5.17特惠多少钱，对steam每日特惠

2021-05-07|0

steam每日特惠： DJMAX RESPECT V什么时候打折 DJMAX RESPECT V5.12特惠多少钱

steam每日特惠： DJMAX RESPECT V什么时候打折 DJMAX RESPECT V5.12特惠多少钱

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：DJMAXRESPECTV什么时候打折DJMAXRESPECTV5.

2021-05-06|0

精彩推荐

48小时热评资讯

精华推荐

关于91单机 | 大型单机游戏 | 联系我们 | 街机游戏 | 网站地图 | 移动版 | 好玩的单机游戏 | 投诉建议：xixing_91danji@foxmail.com

|

专业的单机游戏下载网站 91单机游戏 (91danji.com) 打造不一样的 单机游戏下载基地 沪ICP备2020033320号-1 沪网文【2016】4325-322号

浙公网安备 33060202000537号