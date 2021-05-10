steam每日特惠：Sally Face - Episode One什么时候打折 Sally Face - Episode One5.27特惠多少钱

2021-05-25 12:20:19 来源：91单机游戏 编辑：admin

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《Sally Face - Episode One》一款非常有趣的剧情猎奇解密游戏，游戏独特的美术风格加上很是有趣的剧情，玩家的游戏体验非常的不错，现在半价折扣玩家可以选择入手。

游戏独特猎奇的设计但是剧情上面做的很棒，看似猎奇的画风下隐藏着独特温馨的剧情，游戏非常的不错，值得入手。

游戏名称：Sally Face - Episode One

游戏原价：15元

游戏售价：7元

活动时间：5月27号结束

《Sally Face - Episode One》优惠现售7元，原价15。7158篇测评中96%特别好评。支持中文，特惠活动截止至5月27日。

网友评价：

两周目，成就差一个，游戏难度不大，剧情悬疑十分吸引人，sally和他的小伙伴都是天使，结局很刀。不吓人，很好玩真的。

小编点评：

游戏虽然比较猎奇但是却不怎么恐怖，各种各样的人物性格描绘的非常的饱满，玩家可以体验到一个别样的恐怖游戏

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