steam每日特惠：Sunless Skies: Sovereign Edition什么时候打折 Sunless Skies: Sovereign Edition5.27特惠多少钱

2021-05-25 12:20:15 来源：91单机游戏 编辑：admin

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《Sunless Skies: Sovereign Edition》是前作《无光之海》的续作，玩家将一个世界观很是宏大的蒸汽朋克的世界中尽情的探索，独特的朋克艺术风格，加上有趣的玩法，现在游戏大折扣一顿饭钱非常的划算，不过目前游戏不支持中文。

该游戏相比前作做了一定的妥协，前作的硬核程度非常的高，这作对于新手玩家来说相对的友好一点，游戏的难度降低了不少。

游戏名称：Sunless Skies: Sovereign Edition

游戏原价：78元

游戏售价：26元

活动时间：5月27号结束

《Sunless Skies: Sovereign Edition》优惠现售26元，原价78。1766篇测评中84%特别好评。不支持中文，特惠活动截止至5月27日。

网友评价：

教学关完成后我的要背诵新单词增加了60个…可以的，这游戏单词量是可以的

小编点评：

爱好板球的狂热民众，雷打不动的下午茶，精致的绅士作派，伦敦塔和大本钟，英伦文化的醍醐味，这是我们熟知的维多利亚风。

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