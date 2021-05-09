steam每日特惠：EZ2ON REBOOT : R什么时候打折 EZ2ON REBOOT : R5.15特惠多少钱

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《EZ2ON REBOOT : R》一款非常有趣独特的音乐节奏闯关游戏，玩家能快速的掌握节奏并且连动的打击感很是不错，游戏还有很多的模式和排行榜，厉害的音乐游戏玩家应该会非常的得心应手，游戏现在的打折力度不强，不是急切想玩的玩家可以等等，这款游戏不支持中文。
10年钱的游戏了，现在还能玩的估计都是当年混迹街机房的，现在满大街上都找不到了，玩的算是情怀了
游戏名称：EZ2ON REBOOT : R
游戏原价：126元
游戏售价：107元
活动时间：5月15号结束
《EZ2ON REBOOT : R》优惠现售107元，原价126。2365篇测评中70%多半好评。不支持中文，特惠活动截止至5月15日。
网友评价：
这个游戏好就好在没有Djmax的各种问题，Djmax到现在我还经常出现卡顿，爆音，人声延迟，输入延迟等各种问题，真的是全靠同行衬托，至少在纯打歌这一方面EZ2ON是好于Djmax的，虽说铺面与判定都简化了有些不爽，未来可期吧。
小编点评：
游戏还算是不错的音乐游戏，不过没有中文这点是硬伤，游戏的难度可以任意的挑战，喜欢音乐游戏的玩家可以尝试入手，不过还可等等降价。
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