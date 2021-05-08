steam每日特惠：坚守：国家战争什么时候打折 坚守：国家战争5.14特惠多少钱

2021-05-09 10:20:39 来源：91单机游戏 编辑：admin

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《坚守：国家战争》一款非常有趣独特的第一人称与第三人称的射击游戏，游戏背景发生在拿破仑时代，玩家需要使用很多独特的武器来进行战斗，和很多的玩家一起同台竞技，并且游戏有多种战争模式和场景让玩家体验。

是一款集第一和第三人称为一体的多人在线射击游戏，注重团队合作和个人技能的结合。赶快加入到大拿破仑时代欧陆强国海陆争霸战吧！

游戏名称：Holdfast: Nations At War

游戏原价：68元

游戏售价：30元

活动时间：5月14号结束

《Holdfast: Nations At War》优惠现售30元，原价68。13113篇测评中89%特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至5月14日。

网友评价：

说是排队枪毙，但根本就没人排队，就拿普通列兵来说，手上的破枪大概20米以内才能命中单个的敌人，而如果对面排成一排的话甚至60到70米都能蒙中那一排敌人中的某一个人，而对面那一排人集火60米外的你基本全部miss。所以真正的高手，就躲在步兵后面吹箫打鼓摇旗什么的，而且一般能混到前10名

小编点评：

游戏的玩法非常的独特有趣，老式的火绳枪缺点很多，并且超过60米完全打不中人，掌握玩法还是比较简单的。

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