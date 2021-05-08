steam每日特惠：Little Big Workshop什么时候打折 Little Big Workshop5.17特惠多少钱

2021-05-09 10:20:34 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：Little Big Workshop什么时候打折 Little Big Workshop5.17特惠多少钱，对steam每日特惠：Little Big Workshop什么时候打折 Little Big Workshop5.17特惠多少钱关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。墨染西行

《Little Big Workshop》一款很是有趣好玩的模拟经营游戏，游戏采用了独特的卡通画风，玩家可以自由的建设自己的工厂，很多的乐趣挑战让玩家能快速的掌握节奏，并且萌萌哒的工人会帮助玩家越来越富有。

您是老板，这座桌上的工厂全部由您说了算。布置工厂的楼层，管理手下的工人，购买机械设备，还有设计高效的生产线——一切都要在时间限制之内完成，还要满足客户的需求！

游戏名称：Little Big Workshop

游戏原价：70元

游戏售价：35元

活动时间：5月17号结束

《Little Big Workshop》优惠现售35元，原价70。1643篇测评中87%特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至5月17日。

网友评价：

可爱，细节慢慢。不会玩的时候一直破产，会玩之后一直上头。

小编点评：

游戏非常的不错，多种搞笑有趣的经营方式让玩家体验，你还需要预防一些独特的突发事件。

91单机游戏网Steam每日特惠专区每天不定时更新，有喜欢玩单机游戏的大佬，欢迎关注并收藏本专题。