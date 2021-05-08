steam每日特惠：冰湖钓鱼(Ice Lakes)什么时候打折 冰湖钓鱼(Ice Lakes)5.11特惠多少钱

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《冰湖钓鱼(Ice Lakes)》一款非常有趣独特的模拟器类型的游戏，游戏支持vr设备进行游玩，独特自由的沙盒模拟式的玩法，玩家可以尽情的和小伙伴一起来一场搞笑生硬的冰湖钓鱼之旅。
《Ice Lakes》是一款终极冰上钓鱼游戏，糅合沙盒元素，让玩家体检冬季垂钓的乐趣。稀有的垂钓目标、栩栩如生的画面、逼真的物理机制、鱼类行为系统、广泛的渔具选择、不同游戏模式的单人和多人游戏、全世界各个不同地点、不断变化的季节、时间和天气条件，共同打造成这一款终极冰钓模拟游戏
游戏名称：Ice Lakes
游戏原价：48元
游戏售价：12元
活动时间：5月11号结束
《Ice Lakes》优惠现售12元，原价48。867篇测评中84%特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至5月11日。
网友评价：
中国最有名的鱼当属胖头鱼，不含头200斤，更新请务必加入胖头鱼。
小编点评：
游戏的钓鱼系统做的非常的真实，把握好感觉就能很好的完成体验，不算太贵，搭配vr设备体验不错。
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