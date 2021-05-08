steam每日特惠：桥梁建筑师传送门（Bridge Constructor Portal）什么时候打折 桥梁建筑师传送门（Bridge Constructor Portal）5.10特惠多少钱

2021-05-08 10:20:42 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：桥梁建筑师传送门（Bridge Constructor Portal）什么时候打折 桥梁建筑师传送门（Bridge Constructor Portal）5.10特惠多少钱，对steam每日特惠：桥梁建筑师传送门（Bridge Constructor Portal）什么时候打折 桥梁建筑师传送门（Bridge Constructor Portal）5.10特惠多少钱关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。墨染西行

《桥梁建筑师传送门（Bridge Constructor Portal）》一款很是魔性搞笑的科幻题材的传送门游戏，游戏的玩法简单有趣，玩家通过不同的方式来建造传送门，把指定的目标或者任务送到终点就算成功。

作为光圈科技测试实验室的新员工，你的工作是在60个测试室中建造桥梁、斜坡、滑梯和其他建筑，并让叉车安全通过终点线。

游戏名称：Bridge Constructor Portal

游戏原价：37元

游戏售价：7元

活动时间：5月10号结束

《Bridge Constructor Portal》优惠现售7元，原价37。2846篇测评中890%特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至5月10日。

网友评价：

当您阅读到这封信的时候，恭喜您，您因优秀的成绩与为科学献身的信念被邀请加入我们公司一起共创未来，您将被任命为焚化炉检测员，上任日期，即刻。（光圈公司从不扣欠员工工资。）

小编点评：

游戏做的非常的精致，独特的闯关体验很是有趣，不同的设计方式都可以让玩家通关，思路不止一种。

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